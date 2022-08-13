Tử vi 6 ngày tới (14/8 - 19/8), Thần Tài trợ sức, 3 con giáp lộc phủ đầy nhà, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, phất lên thành đại gia chỉ trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 22:31

Tử vi 6 ngày tới (14/8 - 19/8), 3 con giáp may mắn tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Tam Hợp độ mệnh, công việc của con giáp đang có những bước tiến triển khá tốt đẹp. Nếu cứ tiếp tục giữ được phong độ này, cơ hội thăng tiến đang nằm sẵn trong tay bạn. Đây cũng là thời gian thích hợp để bản mệnh tiến hành các dự án kí kết đầu tư, hợp tác làm ăn bởi thời mệnh đang lên, con giáp có thể sẽ đạt được khởi đầu thuận lợi.

Chuyện tình của con giáp và nửa kia ngày càng thăng hoa. Cặp đôi tìm được tiếng nói chung, cùng nhau xây dựng mối quan hệ lâu bền. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận lương duyên.

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Người tuổi Mùi trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, con giáp may mắn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên cẩn trọng trong mọi quyết định để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có. Tài lộc hanh thông, con giáp chi tiêu thả ga không cần nhìn giá.

Con giáp có được hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp bạn thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống. 

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Người tuổi Sửu trong 6 ngày tới vận trình hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 6 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Con giáp được quý nhân phù trợ, nên giảm bớt những khó khăn, mối lo lắng trước đó. Đây dường như là một sự tương trợ đúng lúc giúp bản mệnh tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Phương diện tài lộc có nhiều bước tiến, Thìn có thu được lợi nhuận từ cả công việc chính và công việc phụ của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không có gì đáng ngại, mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Để có được hạnh phúc bên nhau như này, cả hai bạn đã cố gắng rất nhiều nên luôn trân trọng tình cảm hiện tại.

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Người tuổi Thìn trong 6 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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