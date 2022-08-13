Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), vận trình hanh thông, cát lộc dư dả, 3 con giáp ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, may mắn đầy nhà, sống trong giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 18:50

Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), 3 con giáp may mắn ăn phát tài phát lộc, sống trong giàu sang, phú quý.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc thuận lợi. Công việc của con giáp tiến triển tích cực, song bạn không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía người khác, chỉ có bạn tự suy nghĩ lạc quan và tích cực thì mọi việc sẽ nhanh chóng được giải quyết.

Chuyện tình cảm của con giáp ngày càng thuận lợi. Bạn và nửa kia có thể bên nhau và cùng trải qua nhiều khó khăn, trắc trở. Sự cảm thông và thấu hiệu giúp cặp đôi có ít xảy ra mâu thuẫn.

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Người tuổi Mùi trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vô cùng thuận lợi. Nguồn năng lượng tích cực giúp con giáp có đủ can đảm để đối đầu với mọi thử thách trước mắt. Những vấn đề rắc rối hay khó khăn hiện tại chỉ càng khơi gợi ở con giáp này năng lực chiến đấu và chinh phục của mình.

Tình cảm khởi sắc, sự nỗ lực vun vén của cả hai may mắn khi tìm được điểm chung. Con giáp độc thân dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự khéo léo, tinh tế của mình.

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Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận tài lộc của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới diễn ra vô cùng tích cực. Các khoản đầu tư của con giáp may mắn đã bắt đầu sinh lời mang đến cho Mão nguồn tiền to lớn. Bản mệnh có thể xin thêm lời khuyên của người đi trước để có hiệu quả cao hơn nữa. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của Mão cũng rất suôn sẻ. Bản mệnh có cơ hội tìm thấy đối tượng như ý, hỵ sự sẽ nhanh chóng kéo đến nhà.

Chuyện tình cảm thăng hoa, bạn đẩy lùi được đối thủ và nhận được sự hồi đáp từ người bạn thích. Những người đang yêu nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi lứa.

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Vận tài lộc của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới diễn ra vô cùng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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