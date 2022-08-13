Tử vi 2 ngày tới (14/8 - 15/8), thần phật ưu ái, 3 con giáp cát lộc đầy nhà, vận trình rực sáng, sự nghiệp thênh thang, tiền vàng, của cải lũ lượt kéo vào nhà

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 16:16

Tử vi 2 ngày tới (14/8 - 15/8), 3 con giáp may mắn vận trình rực sáng, sự nghiệp thênh thang, làm gi cũng thuận lợi.

Tuổi Tý

Trong 2 ngày tới, người tuổi Tý phúc khí đầy nhà, vận trình vượng phát. Người tuổi Tý được Tam hợp cục che chở nên công việc của con giáp này được tiến hành thuận lợi. Con giáp còn có được những ý tưởng độc đáo và sáng tạo, đảm bảo được tiến độ công việc của mình. Phương diện tài lộc có nhiều điểm sáng, con giáp tích lũy được một khoản tiền khá lớn chuẩn bị cho những dự án trong tương lai.

Đường tình duyên cũng có phần thuận lợi hơn. Bản mệnh nếu hiểu rõ được tình cảm của mình thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện xa hơn.

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Trong 2 ngày tới, người tuổi Tý phúc khí đầy nhà, vận trình vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Tình hình tài chính của con giáp tương đối tốt. Bạn nhận được khoản lương và thưởng kha khá nên có thể tự mua cho bản thân những món đồ giá trị để tự thưởng cho bản thân vì đã cố gắng suốt thời gian qua. Công việc có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân. Con giáp này nhận được sự ưu ái và cất nhắc từ phía cấp trên, nhờ thế mà mọi sự cũng trôi chảy hơn nhiều.

Sức khỏe của con giáp khá tốt. Nhưng da dẻ của bạn lại trông không có sự tươi tắn và hơi thiếu sức sống. Cố gắng ăn uống đủ chất dinh dưỡng hơn nhé.

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Người tuổi Tuất trong 2 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng. Con giáp may mắn trải qua khoảng thời gian vui vẻ với nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp. Bạn trở nên hoạt bát, phấn chấn hơn để theo đuổi các kế hoạch của mình. Con giáp được khuyên nên mạnh dạn thoát ra khỏi vòng tròn an toàn của mình, dám chấp nhận rủi ro, thử thách, dám liều lĩnh để có những trải nghiệm mới mẻ.

Gia đạo êm ấm, mối quan hệ giữa con giáp và người thân đang dần cải thiện. Tình cảm gia đình thắm thiết sau bao sóng gió, hiểu lầm.

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Người tuổi Mùi trong 2 ngày tới vận trình có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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