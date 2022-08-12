Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), may mắn trăm bề, vận trình rực sáng, 3 con giáp quét sạch vận xui, hanh thông tài lộc, phú quý trăm bề, tha hồ tận hưởng giàu sang, vượng phát

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 21:55

Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), 3 con giáp may mắn hanh thông tài lộc, phú quý trăm về, làm gì cũng thành công.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 7 ngày tới đón nhận nhiều cát lợi. Được quý nhân Tam hợp dìu dắt, con giáp rút ngắn thời gian, hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Đường tài vận khởi sắc, con giáp chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tài chính. Bạn có thể yên tâm chi tiêu nhưng cũng đừng vì thế mà phóng tay mua sắm quá đà nhé.

Trong những lúc rơi vào bế tắt, bản mệnh hãy thử lắng nghe lời khuyên của người đi trước bởi biết đâu đấy bạn sẽ tìm thấy cách giải quyết cho tình trạng của mình, học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm quý giá.

Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), may mắn trăm bề, vận trình rực sáng, 3 con giáp quét sạch vận xui, hanh thông tài lộc, phú quý trăm bề, tha hồ tận hưởng giàu sang, vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Sự nghiệp và tài lộc vượng phát dù không phải tốn quá nhiều công sức. Không chỉ nhận được lời khen mà con giáp còn có được tiền lương, thưởng hậu hĩnh. Bạn có phần lo lắng nhiều về tương lai vì chưa tìm được hướng đi đúng đắng. Tuy nhiên, con giáp chớ nên lo lắng mà hãy cứ thả long tinh thần, trau dồi năng lực để vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không có gì phải lo lắng. Vợ chồng hòa thuận, gia trạch ổn định. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận tình yêu.

Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), may mắn trăm bề, vận trình rực sáng, 3 con giáp quét sạch vận xui, hanh thông tài lộc, phú quý trăm bề, tha hồ tận hưởng giàu sang, vượng phát - Ảnh 2
Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới may mắn ngút trời, tiền bạc dư dả Trong công việc, con giáp may mắn sự tín nhiệm của cấp trên nên được giao nhiều chức vụ quan trọng. Nếu bắt đúng cơ hội, con giáp một bước lên mây, tha hồ ngồi không hưởng tiền tài ơn trên ban cho.

Vận đào hoa cũng đang đến với người tuổi Mão. Người độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia hợp ý, hỷ sự tự tìm đến cửa. 

Tử vi 7 ngày tới (13/8 - 19/8), may mắn trăm bề, vận trình rực sáng, 3 con giáp quét sạch vận xui, hanh thông tài lộc, phú quý trăm bề, tha hồ tận hưởng giàu sang, vượng phát - Ảnh 3
Người tuổi Dậu trong 7 ngày tới may mắn ngút trời, tiền bạc dư - Ảnh: họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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