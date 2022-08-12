Tử vi 10 ngày tới (13/8 - 22/8), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, cát lộc dư dả, phú quý trăm bề, tiền tài, của cải nhiều không đếm hết

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 18:42

Tử vi 10 ngày tới (13/8 - 22/8), 3 con giáp may mắn cát lộc dư dả, phú quý trăm bề, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Vận trình tăng tiến vượt bậc, nhất là về phương diện tài lộc. Tiền bạc của con giáp khá dồi dào, làm ăn mua may bán đắt, kinh doanh nhiều lộc. Đường công danh sự nghiệp của con giáp may măn cũng có điềm khởi sắc. Bạn không để những yếu tố bên ngoài tác động đến mình và vẫn tập trung vào công việc, xử lý mọi tình huống nảy sinh bất ngờ một cách hiệu quả.

Sức khỏe không quá đáng ngại với con giáp này, bạn có thể lực tốt và luôn cố gắng chăm lo cho mình nhiều nhất có thể. Tuy nhiên giấc ngủ không được tốt lắm, bạn thường ngủ không sâu giấc, có thể là do công việc bận rộn nên tinh thần chưa bình ổn được.

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Người tuổi Dậu trong 10 ngày tới vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới được quý nhân che chở nên có một ngày suôn sẻ mọi bề. Bạn nên tận dụng cát khí trong ngày để tiến hành các việc hợp tác, đàm phán làm ăn, thuyết phục khách hàng… sẽ rất thông thuận, lợi nhuận tăng vọt. 

Thiên Ấn còn bảo trợ cho con giáp  một vận trình công danh hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng dự định, đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lo trong lòng bạn. Bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách trong khoảng thời gian này. 

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Người tuổi Sửu trong 10 ngày tới được quý nhân che chở nên có một ngày suôn sẻ mọi bề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới sẽ có những bước thăng tiến thần tốc. Bản mệnh là người có năng lực nên được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao, ngoài ra cách đối nhân xử thế của bạn cũng rất được lòng mọi người xung quanh. Bạn nên biết tận dụng cơ hội này để cố gắng phát huy tối đa khả năng của mình nhằm hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Phương diện tình cảm của con giáp ngày càng thăng tiến. Bản mệnh và nửa kia bên nhau dài lâu, trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Chuyện tình cảm của cả hai khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu trong 10 ngày tới sẽ có những bước thăng tiến thần tốc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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