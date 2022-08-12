Tử vi tuần thứ 3 của tháng 8 (15/8 - 21/8), thần tiên soi đường, vận trình lên hương, 3 con giáp phúc 'tràn ờ đê', tiền tài dư dả, sự nghiệp lên hương, đón nhận nhiều may mắn

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 12:23

Tử vi tuần thứ 3 của tháng 8 (15/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, sự nghiệp lên hương, muốn gì được nấy.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong tuần thứ 3 của tháng 8 vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Nhờ có quý nhân nâng đỡ, con giáp đón nhận ngày làm việc mới vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Hầu hết các kế hoạch đều được bạn giải quyết gọn gàng, đâu ra đấy. Đây được xem là thời điểm thích hợp để bạn đưa ra các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh để tăng thêm nguồn lợi cho bản thân.

Chuyện tình cảm đang có dấu hiệu thăng tiến. Con giáp và nửa kia làm lành sau nhiều mâu thuẫn. Người độc thân tìm thấy tình yêu đích thực sau những tháng ngày cô đơn.

con gjap may man 1
Người tuổi Tuất trong tuần thứ 3 của tháng 8 vận trình hanh thông, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong tuần thứ 3 của tháng 8 vướng nhiều thị phi không cần thiết. Tài lộc của bản mệnh khởi sắc rực rỡ. Tài vận tăng tiến, con giáp sẽ có được những cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng, không gặp phải khó khăn gì đáng kể. Con giáp này làm kinh doanh có thể sẽ có cơ hội hợp tác làm ăn rất tốt. Lợi nhuận thu về tay không ít.

Chuyện tình cảm của bạn êm đềm, tích cực. Người độc thân mở lòng đón nhận nhân duyên. Người đã có gia đình đón nhậ tin vui sum họp bất ngờ.

con gjap may man 2
Người tuổi Sửu trong tuần thứ 3 của tháng 8 vướng nhiều thị phi không cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần thứ 3 của tháng 8  dễ gặp may mắn trong công việc. Những gì con giáp này dự tính đều có thể thực hiện trôi chảy mà không hề có rào cản nào. Ngoài ra bản mệnh cũng có thể lựa chọn một kế hoạch để đầu tư với khả năng thu hồi được nguồn vốn khá tốt.Tâm trạng vui vẻ giúp cho con giáp này đạt được khá nhiều những thành công và thuận lợi. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn khá êm đẹp khi đang có được sự quan tâm rất đặc biệt từ nửa kia, không quá mức phô trương và những gì con giáp này nhận được có vẻ rất bình dị nhưng với nhiều người đó là cả một sự khát khao. 

con gjap may man 3
Người tuổi Mùi trong tuần thứ 3 của tháng 8  dễ gặp may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, vận trình u ám, xui xẻo bao vây, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, gánh hết tai ương, tương lai mờ mịt, tiền tài, của cải đổ sông đổ biển

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, vận trình u ám, xui xẻo bao vây, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, gánh hết tai ương, tương lai mờ mịt, tiền tài, của cải đổ sông đổ biển

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, 3 con giáp xui xẻo gánh hết tai ương, tương lai mờ mịt, làm gì cũng không được thuận lợi, dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi ngày nay tử vi ngày mới tử vi tuần mới tử vi tuần thứ 3 của tháng 8 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 46 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng