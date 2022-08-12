Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, Thần Tài gọi thẳng tên 3 con giáp may mắn gom hết lộc trời, thời vận rực sáng, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 06:31

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, hỷ sự đầy nhà, ăn nên làm ra, sống trong giàu sang, vượng phát.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Được Thần Tài nâng đỡ, con giáp đón nhận không ít những cơ hội mới, thuận lợi cho quá trình thăng tiến. Tinh thần làm việc hăng say, chủ động và tự tin giúp bản mệnh có được nhiều sự ưu ái của cấp trên hay đối tác. Phương diện tài lộc cũng từ đây trở nên vượng sắc. Bản mệnh có được khoản thu nhập dư dả, giảm bớt nỗi lo chi tiêu.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia trải qua một ngày tình cảm trọn vẹn. Cả hai trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và có thể sẽ tính đến chuyện trăm năm. Người độc thân nên mở lòng để đón nhận lương duyên trời định.

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Người tuổi Tý trong thứ Bảy vận trình hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong thứ Bảy, người tuổi Sửu may mắn liên miên, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp may mắn phát huy được hết khả năng của mình, chạm đến nhiều thành tích đáng kể. Nếu giữ vững phong độ như hiện tại, con giáp sẽ còn tiến rất xa trong tương lai. Công việc thuận lợi kéo theo vận tiền bạc hanh thông. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu không cần nhìn giá.

Vận tình cảm tốt đẹp, con giáp được đối phương quan tâm, chăm sóc. Bạn cảm thấy may mắn khi có đối phương là chỗ dựa tinh thần vững chắc, ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của mình. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có nhé.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Sửu may mắn liên miên, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn hỷ sự liên miên, tài lộc vô cùng vượng sắc. Quý nhân mang đến cho con giáp cơ hội phát triển sự nghiệp hiếm thấy, tìm được những đối tác làm ăn lâu dài. Sự công nhận là động lực để con giáp cố gắng từng ngày, từng bước hoàn thiện bản thân. Ngoài công việc ổn định, thu nhập của bạn còn tăng nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bạn chăm chỉ làm thêm ngoài giờ và thu được không ít tiền bạc về tay.

Tình cảm tốt đẹp, bạn và nửa kia có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng trên tinh thần xây dựng, vun vén nên tình cảm ngày càng thăng hoa. Người độc thân tìm thấy đối tượng hợp ý, kết thúc tháng ngày cô đơn.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn hỷ sự liên miên, tài lộc vô cùng vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình đại cát, tài lộc đầy nhà, Mão tiểu nhân đeo bám, thị phi trăm bề

Tử vi thứ Bảy ngày 13/8/2022 của 12 con giáp: Tý - Thìn vận trình đại cát, tài lộc đầy nhà, Mão tiểu nhân đeo bám, thị phi trăm bề

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 13/8/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Thìn làm ăn thuận lợi, cát lộc dư dả. Trong khi đó, người tuổi Mão tiểu nhân lợi dụng, dễ vướng thị phi.

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