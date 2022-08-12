Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, vận trình u ám, xui xẻo bao vây, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, gánh hết tai ương, tương lai mờ mịt, tiền tài, của cải đổ sông đổ biển

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 11:38

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, 3 con giáp xui xẻo gánh hết tai ương, tương lai mờ mịt, làm gì cũng không được thuận lợi, dễ dàng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Bảy gặp nhiều chuyện phiền lòng. Công việc của con giáp không được như ý, nhiều rắc rối liên tục xảy ra khiến công sức trước đó của bạn tan thành mây khói. Con giáp cần bình tĩnh, tin vào khả năng của mình thì mọi việc sẽ được giải quyết rất nhanh. Nhìn chung, vận trình phía trước còn nhiều sóng gió, con giáp nên cẩn trọng tránh thất thoát tiền tài, lâm cảnh nợ nần, thiếu thốn.

Chuyện tình cảm không được như ý. Trước khi quyết định bất cứ việc gì, con giáp phải suy nghĩ thật kỹ, có nhiều chuyện một khi đã xảy ra rồi dù có tìm cách cứu vãn cũng không khiến mối quan hệ trở về như cũ.

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Người tuổi Dần trong thứ Bảy gặp nhiều chuyện phiền lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thứ Bảy, người tuổi Mão dễ vướng thị phi, gây nhiều chú ý. Nhiều tình huống xấu như mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp hay thất thoát tiền tài có thể xảy đến với con giáp. Ngoài ra, con giáp cũng nên cẩn thận với bởi vận trình xuất hiện điềm báo tiểu nhân, uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hãy giữ cho mình một cái đầu “lạnh” để có thể đưa ra những cách hành xử đúng đắn nhất, tránh ảnh hưởng tới người xung quanh.

Trong tình cảm, con giáp xui xẻo này có thể gặp rắc rối liên quan đến người thứ ba. Nếu bạn cứ mập mờ khiến đối phương hiểu nhầm thì đừng trách vì sao tình yêu lại tan vỡ.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Mão dễ vướng thị phi, gây nhiều chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thứ Bảy, người tuổi Mùi nên thận trọng với những vấn đề tiền bạc. Con giáp tuyệt đối không nên thử các trò chơi may rủi bởi khả năng thất bại là rất lớn. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, còn gánh chịu hậu quả nặng nề, dẫn đến tán gia bại sản. Trong công việc, bạn khá vội vàng và đó không phải là hành động đúng đắn. Với những vấn đề quan trọng thì nóng vội lại càng dễ hỏng việc. 

Chuyện tình cảm của con giáp lúc này đang đi vào bế tắt. Bản mệnh và nửa kia của mình đang thiếu đi sự lắng nghe, chia sẻ cũng như sự cảm thông lẫn nhau. Ngũ hành xung khắc khiến cho những xung đột giữa hai người có dấu hiệu gia tăng.

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Trong thứ Bảy, người tuổi Mùi nên thận trọng với những vấn đề tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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