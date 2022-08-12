Tử vi 4 ngày tới (13/8 - 16/8), quý nhân nâng bước, vận trình lên hương, 3 con giáp tài lộc vụt sáng, tiền vàng đầy kho, sự nghiệp rộng mở, may mắn liên miên, muốn gì được nấy

Tử vi 4 ngày tới (13/8 - 16/8), 3 con giáp may mắn tài lộc vụt sáng, tiền vàng đầy kho, sống trong giàu có.
- Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, vận trình u ám, xui xẻo bao vây, 3 con giáp Hung Tinh chiếu mệnh, gánh hết tai ương, tương lai mờ mịt, tiền tài, của cải đổ sông đổ biển
- Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 13/8/2022, Thần Tài gọi thẳng tên 3 con giáp may mắn gom hết lộc trời, thời vận rực sáng, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, ước gì được nấy
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi trong 4 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Mọi việc của con giáp đều tiến triển hanh thông, thuận lợi. Có thể bản mệnh sẽ đón tin vui được khen thưởng do hoàn thành công việc. Tình hình tài chính khởi sắc, có điềm tăng lương, thu nhập ổn định. Bản mệnh không phải lo nghĩ tới chuyện tiền nong, hoàn toàn thoải mái tận hưởng cuộc sống và để dành được một khoản nhỏ cho các dự định lớn trong tương lai.
Tình cảm có bước tiến mới, con giáp và nửa kia thường hay tranh cãi nhưng thường không giận hờn quá lâu. Ngược lại, đây còn được xem là một "gia vị" đặc biệt trong tình yêu của cả hai.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới phát tài phát lộc, tiền của đầy nhà. Thần Tài nâng đỡ, con giáp dễ đạt được những thành tích lý tưởng trong công việc. Bản mệnh đã lập mục tiêu và cố gắng trong suốt thời gian qua, và thời gian này chính là lúc để bản thu về phần thưởng xứng đáng.
Về chuyện tình cảm, sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng con giáp cũng có cơ hội gặp lại cố nhân. Những kỷ niệm xưa có thể là tiền đề cho một mối quan hệ xa hơn nữa trong tương lai.
Tuổi Hợi
Người tưởi Hợi trong 4 ngày tới đón nhận tin vui bất ngờ. Công việc của con giáp may mắn đang tiến triển rất tốt, bởi Tuổi Mão không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.
Tiền bạc dư dả, nên để ra một khoản tiết kiệm phòng thân phòng trừ trường hợp quan trọng. Nếu Tuổi Sửu tiếp tục tiêu tiền như hiện tại thì dù có làm bao nhiêu cũng không đủ đâu.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảp