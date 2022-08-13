Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), sách tiên tri ghi rõ, 3 con giáp có mệnh đại phú, cát khí hanh thông, công danh phát đạt, may mắn trăm bề, cùng lúc đón nhận nhiều tin vui tài lộc

Tử vi tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn cát khí hanh thông, công danh phát đạt, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Dậu Người tuổi Dậu trong tuần mới đón nhiều cát lộc. Con giáp nhận ra được những sai lầm của mình từ đó rút được nhiều kinh nghiệm cho công việc sau này. Bạn có thể sẽ có được những bất ngờ đáng chúc mừng. Được Thực Thần nâng đỡ nên chuyện làm ăn có nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Vận trình an ổn, con giáp trong thời gian tới thăng tiến không ngừng, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Ngũ hành tương sinh còn tạo điều kiện cho đào hoa nở rộ, người thương nhau rồi lại về bên nhau. Tình yêu có khả năng hàn gắn mọi vết thương, đừng chỉ 1 mình ôm nỗi đau thương bất tận.

Người tuổi Dậu trong tuần mới đón nhiều cát lộc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Người tuổi Mùi trong tuần mới vận trình thăng hoa, tài lộc dư dả. Trong thời gian, nếu như đang bí ý tưởng cho công việc của mình, con giáp đừng ngại nhờ đến sự tham vấn của những đồng nghiệp hoặc những người bạn làm cùng ngành bởi không biết chừng sẽ mang lại thành công cho cá nhân bạn cũng như cả tập thể. Tình cảm của Nhân Mã và người ấy tiến triển khá tốt. Bạn cảm giác đối phương luôn trò chuyện thẳng thắn với nhau nên rất ít khi xảy ta mâu thuẫn, tình cảm ngày càng thắm thiết.

Người tuổi Mùi trong tuần mới vận trình thăng hoa, tài lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ trong tuần mới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Vận trình con giáp may mắn hanh thông suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi mà không gặp phải chướng ngại nào. Bản mệnh được mọi người ủng hộ lại thêm sự cố gắng của bản thân nên cứ băng băng tiến lên, hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch. Con giáp khả năng tích lũy tiền bạc rất tốt nhưng vẫn trăn trở tại sao người ngoài kiếm tiền nhanh chóng đến vậy. Bản mệnh thường nghĩ đến những trò may rủi, tuy nhiên thành công chỉ đến được bằng sự chủ động, nỗ lực mà thôi. Người tuổi Ngọ trong tuần mới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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