Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 15/8/2022, thời vận đã đến, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, may mắn liên miên, tiền vàng dư dả, một tay ôm trọn cả công danh, lợi lộc

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 06:50

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 15/8/2022, 3 con giáp may mắn được ơn trên phù trợ, tiền của dồi dào, làm gì cũng thuận lợi, sống trong giàu sang, sung túc.

Tuổi Tý

Trong ngày thứ Hai, người tuổi Tý vận trình hanh thông, đón nhận phúc khí. Những phi vụ làm ăn trước đó đã bắt đầu sinh lời, con giáp cuối cùng cũng có thể tận hưởng thành quả lao động sau bao ngày hao tâm tổn sức. Ngoài ra, bản mệnh còn có khả năng phất lên nhanh chóng nhờ vận may từ những trò như  trúng số, trúng thưởng,... Thế nhưng, may mắn không ở bên ai quá lâu, con giáp hãy luôn cố gắng trong công việc để có một tương lai sung túc.

Gia đạo yên ổn, mối quan hệ giữa các thành viên vô cùng khắn khít. Mọi người dù rất bận nhưng vẫn quan tâm và chia sẻ cùng nhau những lúc khó khăn. Gia đình là động lực cho bạn cố gắng từng ngày.

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Trong ngày thứ Hai, người tuổi Tý vận trình hanh thông, đón nhận phúc khí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

‘Trong thứ Hai, người tuổi Mão cát khí dồi dào, làm ăn suôn sẻ. Thần phật mang đến cho con giáp nhiều cơ hội làm ăn hiếm thấy. Bản mệnh nếu biết nắm bắt thật tốt có thể sẽ phất lên trong vòng 1 đêm. Tài lộc trong giai đoạn này có nhiều điểm sáng. Bản mệnh có thể thu hồi được một khoản lời lãi bù đắp cho những khó khăn vừa qua, đồng thời sống dư dả trong khoảng thời gian dài sắp tới. 

Đường tình cảm của bản mệnh trở nên rực rỡ. Những  ai đang độc thân có nhiều đối tượng chủ động làm quen. Người đã có gia đình đón nhận tin vui bất ngờ từ nửa kia.

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‘Trong thứ Hai, người tuổi Mão cát khí dồi dào, làm ăn suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu phúc khí đầy nhà, vận trình rực rỡ. Nguồn năng lượng tích cực của ngày đầu tuần sẽ giúp con giáp hoàn thành những mục tiêu đã định trước thời hạn. Bản mệnh sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án lớn, mở rộng con đường phát triển trong tương lai. Phương diện tài lộc có nhiều khởi sắc. Con giáp làm việc chăm chỉ lại biết tích lũy tiền bạc nên thoải mái chi tiêu, không lo thiếu thốn.

Con giáp may mắn đón nhận nhiều mối nhân duyên tốt, để bạn có cơ hội gặp gỡ tri kỷ của đời mình. Đối phương là người biết lắng nghe và luôn ủng hộ bạn trong mọi tình huống. * Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Trong thứ Hai, người tuổi Sửu phúc khí đầy nhà, vận trình rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi cát lộc hanh thông, tiền tài ầm ầm đổ vào túi, Tỵ tiểu nhân đeo bám, gia đạo bất an

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi cát lộc hanh thông, tiền tài ầm ầm đổ vào túi, Tỵ tiểu nhân đeo bám, gia đạo bất an

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Sửu - Mùi cát khí vây quanh, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Tỵ tiểu nhân lợi dụng, gia đạo có nhiều chuyện không vui.

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