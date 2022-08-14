Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi cát lộc hanh thông, tiền tài ầm ầm đổ vào túi, Tỵ tiểu nhân đeo bám, gia đạo bất an

Người tuổi Tý trong thứ Hai có cơ hội phát tài. Những phi vụ làm ăn trước đó của con giáp đã đến lúc sinh lời, bạn chỉ cần yên tâm tận hưởng thành quả lao động của mình. Ngoài ra, con giáp còn có thể phất lên nhanh chóng nhờ vào những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải dựa vào sức mình nếu muốn tương lai dư dả.

Xem tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai vận trình thuận lợi, cát lộc đầy nhà. Cát tinh soi chiếu, con giáp sẽ nhận được một nguồn năng lượng tuyệt vời để có thể hoàn thành những dự án còn đang dang dở. Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các dự án lớn, mở rộng con đường phát triển trong tương lai.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà khắn khít. Dù bận rộn đến mấy, mọi người vẫn cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau. Gia đình là động lực cho bạn cố gắng từng ngày.

Tài lộc của bản mệnh lúc này đã có tiến triển rõ rệt, một số người kiếm được tiền nhờ những công việc đơn giản và nhờ thói quen chăm chỉ tích lũy nên bạn không vướng phải khó khăn về tiền bạc như mọi người xung quanh mình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai gặp nhiều xui xẻo. Sự xung đột quan điểm có thể dẫn đến việc cãi vã giữa bản mệnh và bạn bè, đồng nghiệp. Con giáp cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói tránh phá hỏng những mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp. Áp lực công việc ngày càng lớn, bạn cần điều chỉnh hướng đi và khả năng tương tác của mình, lắng nghe lời khuyên để hạn chế mắc phải sai lầm.

Bản mệnh quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng để cơ thể ở mức báo động mới tìm cách chạy chữa thì đã quá muộn. Hãy chăm sóc cho từng bữa ăn, giấc ngủ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thứ Hai phát tài phát lộc. Trong công việc, cát tinh phù trợ khiến thời cơ làm ăn sẽ đến với bản mệnh tới tấp. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi bù đắp cho những khó khăn vừa qua, đồng thời dư dả trong khoảng thời gian dài sắp tới. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Đường tình cảm của bản mệnh rực rỡ. Những ai đang độc thân có nhiều đối tượng chủ động làm quen. Người đã có gia đình có được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai Hung Tinh chiếu mệnh, liên tiếp gặp xui. Con giáp cần chú ý hơn trong công việc vì có thể sẽ xảy ra những rắc rối to lớn. Mặc dù kế hoạch đã được chuẩn bị rất kỹ nhưng đột nhiên phát sinh vấn đề gây ảnh hưởng đến tình hình chung. Tài lộc của bạn cũng vì thế mà tụt lùi, tiền bạc đã không còn bao nhiêu lại ngày càng thất thoát. Nếu không tìm ra hướng giải quyết, bạn sẽ rơi vào nợ nần, túng thiếu.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu xuất hiện người thứ 3. Tuy nhiên, tất cả chỉ là nghi ngờ từ phía bạn. Con giáp cần thật bình tĩnh tìm ra chi tiết vấn đề, chớ nên kết luận quá sớm.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với không ít biến cố trong thứ Hai. Con giáp không ngừng cố gắng trong công việc nhưng lại chẳng được hưởng thành quả, kẻ tiểu nhân vì ganh ghét đố kỵ mà ngấm ngầm hãm hại. Vào thời gian này, bản mệnh được khuyên nên tránh xa những chuyện thị phi, tranh chấp chốn công sở. Chính bản mệnh cũng chẳng biết được được đằng sau những chuyện này là gì và hậu quả của chúng ra sao.

Gia đạo không được êm ấm. Con giáp và nửa kia không dành nhiều thời gian cho nhau nên xuất hiện khoảng cách. Tình cảm không được vun vén nên việc nhạt phai là khó tránh khỏi.

Người tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với không ít biến cố trong thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Hai làm việc gì cũng thuận lợi nhờ có Tam Hợp giúp sức. Sự giúp đỡ của quý nhân khiến bạn lại càng cảm thấy tự tin hơn dù cho khó khăn có xuất hiện. Mọi sự cố gắng của bạn đều sẽ được cấp trên ghi nhận và đền đáp xứng đáng, vì vậy, dù hiện tại có vất vả đến đâu thì cũng đừng nên nản chí.

Thêm nữa, con giáp đừng quên trao đổi và tiếp thu ý kiến để khắc phục sai lầm và định hướng cho tương lai. Vận trình đang lên, con giáp có thể dễ dàng chạm đến những gì mà mình hằng mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong thứ Hai không nhiều biến động. Bản mệnh rà soát lại khối lượng công việc để có thêm thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Đừng quá lo lắng vì những dự án còn dang dở sẽ được bạn hoàn thành đúng tiến độ. Thiên Tài ghé thăm mang tới tin vui về tiền bạc cho bản mệnh, cơ hội làm ăn đang tới mang lại khoản tiền cho bạn trang trải lúc khó khăn.

Tình cảm đôi lứa của con giáp có dấu hiệu khởi sắc, lúc này sẽ có cơ hội tuyệt vời để cải thiện mối quan hệ với bạn bè hoặc người thân trong gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân có thể gặp phải một số khó khăn trong các công việc nhóm. Con giáp cần hạ thấp kỳ vọng cho phù hợp hơn với thực tế. Việc này sẽ giúp bạn tránh khỏi cảm giác hụt hẫng nếu mọi thứ không đi theo tốc độ mà bạn mong muốn. Cuộc sống của bạn sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, bản mệnh cần tập thích nghi để có thể xoay sở trong mọi tình huống dù là xấu nhất.

Trong chuyện tình cảm, một số người nhận ra rằng mình đang bị lừa dối hoặc do chính bạn đã đẩy mình vào tình huống khó xử vì quá thơ ngây, tin tưởng nhầm người.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai đón nhận nhiều điều bất ngờ. Con giáp trở nên nhiệt huyết, khám phá ra sức mạnh của bản thân để nghênh đón những thành công vang dội. Hãy dùng sức mạnh đó để thể hiện bản thân hiệu quả nhất có thể nhé.

Tiền bạc mà con giáp có được trong thời gian này có thể là nhờ sự hỗ trợ của Thiên Tài. Nếu đó là khoản gia tăng thêm hoặc vì may mắn mà có được thì cũng nên trân trọng, đừng vì cả tin mà cho ai đó mượn hết số tiền này của bạn.

Người tuổi Dậu trong thứ Hai đón nhận nhiều điều bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Tuất

Trong thứ Hai, người tuổi Tuất nên thận trọng bởi có điềm báo điềm xui bất ngờ xảy ra. Sự nghiệp dậm chân tại chỗ, con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh. Vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm không cần thiết. Con giáp chì cần mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng.

Con giáp có thể sẽ gặp phải mâu thuẫn với thành viên trong gia đình vì chuyện tình cảm của mình. Hãy bình tĩnh giải thích và thuyết phục những người yêu thương mình.

Tử vi thứ Hai ngày 15/8/2022 của tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi đang trên đà thăng tiến vô cùng thuận lợi, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà không gặp bất cứ vướng mắc nào. Cấp trên có thể thấy rõ tiềm năng, trao cho con giáp này cơ hội để được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Thần tài ghé thăm, con giáp này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Nhất là với những người làm nghề tự do, người làm kinh doanh sẽ thấy rõ cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.