Tử vi 7 ngày tới (15/8 - 21/8), trúng số độc đắc, 3 con giáp có phúc gặp quý nhân, Thần Tài phù trợ, cát khí đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 17:23

Tử vi 7 ngày tới (15/8 - 21/8), 3 con giáp may mắn có phúc gặp quý nhân, Thần Tài phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong 7 ngày tới phú quý đầy nhà, vận trình dư dả. Con giáp đang có nhiều cơ hội thể hiện năng lực trong công việc. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh được cát tinh che chở, hãy nắm bắt tốt khi nó tới. Thời điểm bận rộn này, bạn nhanh chóng hoàn thành công việc, đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Nếu con giáp này có những chuyến công tác xa thì khả năng có được thuận lợi và dễ đạt được như ý.

Đường tình duyên của con giáp cũng khá tốt và hoàn toàn có thể nghĩ đến việc tìm kiếm tình yêu. Người đã có gia đình có được hạnh phúc bên những người thân yêu.

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Người tuổi Tý trong 7 ngày tới phú quý đầy nhà, vận trình dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 7 ngày tới vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Công việc của con giáp diễn ra tương đối dễ dàng và không có gì phải lo nghĩ. Nếu biết nắm bắt thời cơ nhạy bén thì bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân trong thời gian tới. May mắn là vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong khi đó về tình cảm, có vẻ bạn đang thực sự đắm chìm trong tình yêu, trái tim mình đập loạn nhịp khi bạn nhìn thấy người ấy.

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Người tuổi Mão trong 7 ngày tới vận trình hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới nhận nhiều cát lộc. Mọi việc trở nên dễ dàng hơn với con giáp khi có quý nhân giúp đỡ. Đặc biệt nếu bản mệnh biết cách thể hiện bản thân ở những khía cạnh khác hơn so với trước đây thì điều này càng có ý nghĩa. Đáng chú ý, con đường tài lộc rộng mở, con giáp thoải mái trong việc chi tiêu mà không phải lo nghĩ.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn ngày càng thăng hoa. Bản mệnh và nửa kia yêu đương thăng thiết, luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Người độc thân cần mở lòng để đón nhận tình yêu.

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Người tuổi Tuất trong 7 ngày tới nhận nhiều cát lộc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

 

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Tử vi 4 ngày đầu tuần (15/8 - 18/8), 3 con giáp may mắn khai thông vận mệnh, sự nghiệp lên hương, tiền tài dư dả, muốn gì được nấy.

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