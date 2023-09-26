Từ ngày 26/9 đến 1/10/2023: 3 con giáp vận may ùa vào nhà, chuẩn bị đổi vận, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc

Từ ngày 26/9 đến 1/10/2023, tuổi Mão đón nhận nhiều may mắn. Nhờ thái độ tích cực mà tất cả những nỗ lực trước đó của con giáp này đang được đền đáp xứng đáng. Đồng nghiệp luôn bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi bản mệnh cần.

Thời gian này sức khỏe của tuổi Mão không được tốt. Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện liên quan đến chức năng gan, nhất là những người đã có tiền sử bệnh này. Đối với các vấn đề sức khỏe tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.

Công việc thuận buồm xuôi gió nên tài chính của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu muốn thu nhập thêm dư dả, tuổi Mão có thể thử các kênh kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ túc trí đa mưu, biết tính toán cho tương lai. Con giáp này biết kiểm tiền và quản lý tiền bạc. Bản mệnh làm gì cũng có kế hoạch, có sự tính toán trước sau nên tránh được khá nhiều tình huống không đáng có. Tuổi Tỵ có tâm huyết với công việc nên được cấp trên coi trọng.

Từ ngày 26/9 đến 1/10/2023, tuổi Tỵ có khả năng đón nhận cơ hội mới trong sự nghiệp. Một số người cũng có thêm nghề tay trái để gia tăng thu nhập. Nếu năm được các cơ hội nghề nghiệp mới xuất hiện, bản mệnh có thể gây dựng tài chính vững mạnh.

Tuổi Tỵ cần tập trung hơn nữa để đưa ra các quyết định chính xác. Bản mệnh cũng cần lắng nghe những người xung quanh để biết mình cần bổ sung điều gì, khắc phục điều gì cho công việc tiến triển thuận lợi, mang đến hiệu quả tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi từ ngày 26/9 đến 1/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ sẵn sàng làm việc bất kể thời gian.

Công việc: Người tuổi Ngọ làm việc vì đam mê, không tiết kể thời gian.

Tình cảm: Xa cách người yêu dù rất buồn phiền, nhưng tâm tình dễ lẫn lộn.

Tài lộc: Mức thu nhập hiện tại, nên cân nhắc kĩ lưỡng, hạn chế tiêu xài hoang phí.

Sức khoẻ: Duy trì sức khoẻ bản thân, hạn chế ăn uống cay nóng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!