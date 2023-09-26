Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp tài lộc rộn ràng, may mắn đổi đời, một bước lên hàng tỷ phú

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 26/9/2023 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Con giáp này chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, điềm đạm. Họ có thể ít nói nhưng lại mang trái tim ấm áp, đối xử rất tốt với những người xung quanh. Con giáp này có thể làm kinh doanh vì họ là người bình tĩnh, có cái đầu lạnh và nhạy bén. Bản mệnh cũng là người giỏi ngoại giao, có khả năng thuyết phục và lãnh đạo. Dù làm trong lĩnh vực gì, tuổi Mùi cũng có thể đạt thành công nhất định.

Tử vi dự báo rằng từ nay đến 26/9, tuổi Mùi có Thần Phật phù trợ, sự nghiệp phát triển ổn định, từng bước đạt được thành tựu mới. Cuộc sống bản mệnh có sự cải thiện rõ rệt. Người làm kinh doanh đón nhận nhiều cơ hội đầu tư. Người làm công ăn lương cũng có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Những nỗ lực trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những khoản tiền thưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi bới lông tìm vết những chuyện không cần thiết.

Công việc: Người tuổi Hợi yêu chiều cảm xúc, luôn làm việc cá nhân nhiều.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm chân thành, luôn nhận được tình cảm yêu mến từ đối phương.

Tài lộc: Mức thu nhập cải thiện đáng kể, nên quan tâm đến số tiền đã gửi tiết kiệm.

Sức khoẻ: Đầu tư lĩnh vực sức khỏe, chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

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