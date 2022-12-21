Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp giàu có tưng bừng, may mắn tụ hội, vàng bạc dát đầy người, số dư nhảy vọt, cung hỷ phát tài, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 23:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp giàu có tưng bừng, may mắn tụ hội, vàng bạc dát đầy người, số dư nhảy vọt, cung hỷ phát tài, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã có tính độc đoán, rất thích hợp với công việc quản lý. Họ làm việc một cách quyết đoán, mạnh mẽ và đặc biệt tốt.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Dần có cơ hội mua nhà, tậu xe, thu nhập tăng cao. Thời gian này, người tuổi Dần không phải lo chuyện tiền bạc, nếu gặp khó khăn trong công việc cũng sẽ có cơ hội để biến nguy thành an.

Họ luôn nỗ lực để vượt khó một cách rất nghiêm túc, cống hiến hết mình, yêu công việc thực sự. Chính thái độ làm việc này mà con giáp tuổi Dần được lãnh đạo ghi nhận, nâng đỡ, sự nghiệp thăng tiến rất nhanh. Tình yêu và tài lộc của họ cũng "trên đà" may mắn.

Tuổi Hợi

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có năng lực làm việc mạnh mẽ. Dù thời gian trước họ có gặp xui xẻo thì Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Hợi sẽ gặp quý nhân, nhận được sự giúp đỡ để thay đổi vận khí.

Ngoài ra, họ cũng được sao may mắn dẫn đường nên mọi sự càng suôn sẻ. Tài lộc vượng, được quý nhân nâng đỡ, nếu không thăng chức thì lãnh địa làm ăn cũg mở rộng, không lo không kiếm được tiền bạc.

Con giáp tuổi Hợi hãy nắm chặt lấy cơ hội, khả năng có thể trúng số, tiền tiết kiệm tăng vọt, sự nghiệp thăng hoa, gia đình hạnh phúc vô ngọt ngào.

Tuổi Thìn

 

Thời gian tới, liên tiếp những điều tốt đẹp liên tiếp đến với con giáp này khiến bao người phải ghen tị. Mối quan hệ giữa các cá nhân của người tuổi Thìn cũng trở nên rất tốt, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Thìn không mua nhà cũng tậu xe, tăng lương, thu nhập đồi dào, nhanh chóng trở nên phú quý.

Họ cũng được sếp quý trọng, công danh sự nghiệp hanh thông, có khả năng thăng quan tiến chức trong thời gian gần. Về tài lộc, con giáp tuổi Thìn cũng vô lo, chuyện kinh doanh có bước đột phá lớn, nhận điềm lành, cả năm vượng phát.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng đêm Giáng Sinh, 3 con giáp tưng bừng đón lộc, cát khí ngập tràn, ấm áp lan tỏa, vận đào hoa vượng, thoát cảnh cô đơn, hạnh phúc mỹ mãn

Đúng đêm Giáng Sinh, 3 con giáp tưng bừng đón lộc, cát khí ngập tràn, ấm áp lan tỏa, vận đào hoa vượng, thoát cảnh cô đơn, hạnh phúc mỹ mãn

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào viên mãn cả tình lẫn tiền vào đúng đêm Giáng Sinh nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên