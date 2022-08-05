Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp CẨN THẬN LỜI ĂN TIẾNG NÓI, CHỚ NGHE LỜI NGON NGỌT MÀ rước họa vào thân

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 08:53

Những con giáp có tên trong danh sách dưới đây hãy chú ý đừng nên nghe lời ngon ngọt của kẻ xấu mà cho vay tiền mượn đồ từ nay đến rắm tháng 7 âm lịch kẻo mất luôn nhé.

Tuổi Mão

Đối với những ai tuổi Mão, từ nay đến rắm tháng 7 âm lịch được cho là một trong những thời điểm kém may mắn bởi vì phạm khắc xung, vì vậy cần hết sức lưu ý trong vấn đề tiền bạc.

Trường hợp những ai kinh doanh nhất định không được đầu tư lớn mà trước tiên cần phải bình tĩnh chờ đợi cơ hội tốt nhất nếu không sẽ phá sản. Tuổi Mão cũng không nên đặt niềm tin quá nhiều vào đồng nghiệp, bạn bè, nếu có dư dả tiền bạc cũng không nên cho ai mượn vì sẽ có nguy cơ tiền “một đi không trở lại”. bởi thời điểm này là vận xui của con giáp này nên sẽ rất khó đòi lại.

Do vậy, khi cho người khác mượn tiền dù là số tiền lớn hay nhỏ, tốt nhất nên làm giấy vay mượn, khi giao tiền cũng cần làm biên nhận để tránh trường hợp tranh cãi về sau và nhất là để sau này không rơi vào cảnh vừa mất của vừa mất luôn “tình cảm bạn bè, anh em”.

Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch: 3 con giáp CẨN THẬN LỜI ĂN TIẾNG NÓI, CHỚ NGHE LỜI NGON NGỌT MÀ rước họa vào thân - Ảnh 1
Đối với những ai tuổi Mão, từ nay đến rắm tháng 7 âm lịch được cho là một trong những thời điểm kém may mắn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có vận trình từ nay đến rắm tháng 7 âm lịch có nhiều biến động, đòi hỏi luôn giữ tinh thần tỉnh táo, lạc quan mới có thể bình yên vượt qua tháng.

Tiến trình công việc không thuận lợi, đầu tháng rảnh rang, giữa tháng khối lượng công việc tăng lên, kèm theo đó là áp lực tứ phía. Mức độ cạnh tranh tại nơi làm việc ngày càng lớn, nếu bạn không chịu tìm tòi và áp dụng kiến thức, tư duy mới, e rằng sẽ bị tụt hậu, không thể cạnh tranh với tầng lớp trẻ tuổi hơn.

Phương diện tình cảm xuất hiện trục trặc. Đôi bên hiểu nhầm, hoài nghi, cãi vã liên miên. Vợ chồng nên kiềm chế cảm xúc kẻo năm mới đã cơm không lành, canh chẳng ngọt, ảnh hưởng không khí cả gia đình.

Tài lộc kém sắc, áp lực tài chính tăng mạnh, có hiện tượng phá tài, chủ yếu là do bị lừa gạt. Thời gian này, bản mệnh đừng vội tin lời ngon ngọt của kẻ xấu mà cho vay tiền hoặc dồn tiền đầu tư kẻo sẽ trắng tay.

 

Tuổi Tuất

Từ nay đến rắm tháng 7 âm lịch của những người tuổi Tuất có thể sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Tất cả mọi thứ từ công việc đến chuyện gia đình, sức khỏe của họ đều có vẻ không may mắn.

Đặc biệt, con giáp này thường có suy nghĩ đơn giản nên rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng, lừa gạt. Theo tử vi con giáp, vào thời điểm cuối năm, họ dễ gặp kẻ tiểu nhân hãm hại nên phải rất thận trọng trong chuyện tiền bạc.

Những người tuổi Tuất đừng bao giờ cả tin vào những lời đường mật của người xung quanh mà dễ dàng cho họ vay tiền kẻo dễ bị “bốc hơi”, không bao giờ đòi lại được tiền về tay mình. Ngoài ra, nếu muốn đầu tư, kinh doanh thì nên chú ý chọn những nơi uy tín, để tránh bị lừa gạt, không còn một xu dính túi.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 12 giờ trưa ngày 7/8/2022, 3 con giáp sau phải làm ngay những điều này để quét sạch xui xẻo, dọn đường cho tiền tài bước vào nhà, bỏ lỡ sẽ hối hận vô cùng

Đúng 12 giờ trưa ngày 7/8/2022, 3 con giáp sau phải làm ngay những điều này để quét sạch xui xẻo, dọn đường cho tiền tài bước vào nhà, bỏ lỡ sẽ hối hận vô cùng

3 con giáp bị tà khí vây bám, chặn lối đi của tài lộc, vì thế mà cả nửa năm qua không dư một đồng, hãy nhanh chóng làm ngay những điều này vào 12 giờ trưa ngày 7/8/2022 để hóa giải.

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