Đúng 12 giờ trưa ngày 7/8/2022, 3 con giáp sau phải làm ngay những điều này để quét sạch xui xẻo, dọn đường cho tiền tài bước vào nhà, bỏ lỡ sẽ hối hận vô cùng

Sau hơn nửa năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng tuổi Mão cũng đã thu được một khối tài sản lớn. Sau ngày 6/8/2022 sự nghiệp của Mèo đã được mở ra theo một diện mạo mới. Họ là những người đứng đầu trong bộ bộ ba quyền lực của công ty.

Những ngày trong tháng cô hồn, nên ăn chay để tâm thanh tịnh, uống nhiều nước và kiềm chế sự nóng nảy. Đúng 12 giờ trưa ngày 7/8/2022, người tuổi Mão nên ngủ trưa và nghỉ ngơi thật tốt, tránh ra đường vào giờ này vì thời tiết nắng nóng dễ khiến bạn mệt mỏi. Thời gian này là cuối tuần đi đến đâu cũng đông đúc và chen lấn, bạn nên ở nhà và tận hưởng khoảng thời gian quây quần bên gia đình. Dành khoảng thời gian này để suy nghĩ những ý tưởng mới mẻ, chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn sau này.

Đúng 12 giờ trưa Chủ Nhật (ngày 7/8/2022) Tuổi Sửu có tâm trạng tốt, phần lớn là vì tài lộc được như mong muốn nếu làm theo những điều này.

Ảnh minh họa: Internet

Quét sạch bụi bẩn trong nhà để Thần Tài bước vào. Buổi trưa nên đóng các cửa trong nhà, tránh luồng khí nóng xâm nhập làm tổn hại vượng khí trong nhà. Nếu sống cùng gia đình, thời gian này bạn nên chủ động trò chuyện để gần gũi và làm ấm cúng ngôi nhà của bạn. Một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười là ngôi nhà có nhiều phần phước.

Dù công việc có phần vất vả người tuổi Sửu đòi hỏi phải cẩn trọng hơn. Làm việc gì cũng nên suy nghĩ thật kỹ, hỏi ý kiến của những người xung quanh. Từ giờ tới cuối năm, lộc tài sẽ vào tay, những khó khăn khổ sở sẽ theo rác bạn quét mà đi ra ngoài.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày 7/8/2022 của 12 con giáp, tuổi Thân nên thận trọng lời ăn tiếng nói, tốt nhất là không nên tham gia vào chuyện của người khác bởi họa từ miệng mà ra. Đừng để một lời nói bất cẩn khiến bản thân gặp khó khăn trong công việc cũng như kết nối những mối quan hệ quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần đang che chở tuổi Thân trong ngày này dễ có lộc làm ăn, chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi đến không ngờ, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư, kinh doanh.

Đúng 12 giờ trưa, bạn nên đồng ý tham gia đầu tư kinh doanh hoặc lên kế hoạch để phát triển sự nghiệp. Thời điểm này vượng khí đang nằm trong tay bạn, chờ bạn nắm bắt được chắc chắn sẽ giàu to.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.