Tử vi ngày mới, hôm nay (4/8/2022) 3 con giáp sau sự nghiệp nở hoa, được nhiều thăng tiến, lương nhân đôi, vui vẻ hết ngày

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 00:26

3 con giáp được tử vi đề tên ngay hôm nay, con đường sự nghiệp đang có nhiều chuyển biến rất tốt, sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến và gặp được sự nở hoa. Hãy nắm bắt thời cơ để làm giàu ngay nhé 3 con giáp này.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi hôm nay (4/8/2022) có đường công việc đẹp như mơ nhờ Tam Hội cục, đặc biệt là những người đang hùn vốn làm ăn hoặc làm việc nhóm. Có tin vui từ xa liên quan đến công việc đến. Việc kinh doanh buôn bán như được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Tử vi ngày mới, hôm nay (4/8/2022) 3 con giáp sau sự nghiệp nở hoa, được nhiều thăng tiến, lương nhân đôi, vui vẻ hết ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, ký kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay. Trong hôm nay làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này ngay nhé!

Tuổi Mão

Con giáp may mắn hôm nay gọi tên người tuổi Mão. Tuổi này hôm nay gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.    

Tử vi ngày mới, hôm nay (4/8/2022) 3 con giáp sau sự nghiệp nở hoa, được nhiều thăng tiến, lương nhân đôi, vui vẻ hết ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong hôm nay (4/8/2022) khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào ngay hôm nay, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Hơn nữa, hôm nay Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng và có những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ. 

Tuổi Tuất

Bắt đầu từ hôm nay (4/8/2022) vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tuất đã suôn sẻ hơn rất nhiều so với thời gian trước đây. Bạn không chỉ thoát khỏi tình trạng khó khăn mà còn dư dả với các kế hoạch tiết kiệm, đầu tư tiền khôn ngoan.

Tử vi ngày mới, hôm nay (4/8/2022) 3 con giáp sau sự nghiệp nở hoa, được nhiều thăng tiến, lương nhân đôi, vui vẻ hết ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thành quả lao động của người tuổi Tuất trong nửa năm qua đã bắt đầu đổ về từ ngay hôm nay. Người tuổi này có thể chẳng cần hao tâm tổn trí quá nhiều mà tiền bạc vẫn đầy tay. Sự thật là bạn đã rất chăm chỉ trong việc kiếm thêm thu nhập trong suốt những năm vừa qua nên bây giờ, bạn mới biết đâu là hướng đi phù hợp với mình. Nhờ biết rút kinh nghiệm mà bạn kiếm tiền thông minh hơn, nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (7/8/2022) 3 con giáp nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, hạn chế đi chơi xa nếu không muốn gặp xui xẻo

Cuối tuần này (7/8/2022) 3 con giáp nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, hạn chế đi chơi xa nếu không muốn gặp xui xẻo

Tử vi tuần này mách bảo top 3 con giáp này nên cẩn thận trong chủ nhật tuần đầu tiên của tháng cô hồn. Hạn chế đi chơi xa, đi du lịch nếu không muốn gặp hạn xe cộ, hạn sông nước.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may man

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 8 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng