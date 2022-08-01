3 con giáp bị tiểu nhân rình rập, dễ gặp xui xẻo trong tuần này (1/8-7/8/2022)

Tin buồn chia sẻ cùng người tuổi Thân, hung tinh đeo bám báo hiệu nguy cơ người tuổi Thân gặp phải tiểu nhân ghen ghét, mưu tính hãm hại trong tuần đầu tháng cô hồn (1/8-7/8/2022) khá cao. Người tuổi này cần phải cẩn thận trong mọi sự, và luôn dè chừng những người bên cạnh. Phải giải quyết tất cả mọi việc nahnh chóng, không được chần chừ, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại.

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng có nhiều thăng trầm bất ổn. Đầu tuần cơ hội kiếm tiền tới không ít, song mọi chuyện lại không suôn sẻ từ đầu tới cuối, có thể tiền vừa vào tay đã bay biến cũng do những tính toán vội vàng và có phần tự tin thái quá của bạn.

Ở thời điểm này, người tuổi Thân phải luôn đặt "sự bình tĩnh" lên hàng đầu, sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và tháo gỡ một cách chính xác, càng hoảng càng dễ vướng phải rắc rối mà thôi.

Nên cẩn trọng, xem xét trước khi cho ai đó vay tiền, trong tuần này việc vay mượn tiền rất xui xẻo, dễ mắc phải việc "mất tiền" vì quá tin người.

Không những vậy, người tuổi Thân trong tuần này dễ gặp các xích mích trong chuyện tình cảm, có kẻ xấu chen ngang vào mối tình của bạn. Để giữ mối quan hệ này, cả 2 phải cùng nhau lắng nghe và giải quyết mọi chuyện nhanh chóng trước khi không cứu ãn được nữa.

Tuổi Mão

Người tuổi mão bị hung vận lấn át hoàn toàn cát vận trong tuần này (1/9-7/9/2022) cần phải thật sự thận trọng, bình tĩnh bởi có thể khá nhiều điều không hay kéo tới khiến bạn bối rối.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có dấu hiệu hao tài khá rõ. Nguyên nhân không chỉ bắt nguồn từ những tính toán sai lầm của con giáp này trong việc đầu tư, kinh doanh, mà còn đến từ chính sự chủ quan. Người tuổi Mão tính tình kiêu kỳ, thường không lắng nghe những lời khuyên từ mọi người xung quanh nên dễ phạm phải lỗi sai chủ quan, đồng thời mất lòng mọi người xung quanh.

Người tuổi Mão tính tình hay khoe khoang, sự vô ý của bạn đã vô tình bị kẻ tiểu nhân dòm ngó. Hãy bảo vệ tốt tài sản của mình, tránh để hớ hên dễ khiến kẻ khác nảy sinh lòng tham, tài sản dễ bị cướp mất.

Phương diện tình cảm cũng không được như ý, các cặp đôi chuyện bé xé ra to, cãi vã triền miên. Trước khi trách móc đối phương, con giáp này cũng cần biết tiết chế cảm xúc của mình.

Tuổi Thìn

Tuần này (1/8-7/8/2022) sự nghiệp của người tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở, rắc rối liên tục kéo đến. Tài lộc có dấu hiệu đi xuống, dễ đưa ra những quyết định sai lầm, bị kẻ tiểu nhân hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn được biết đến là những người có ý chí, có lập trường vững chãi, chjinhs vì thế tuổi Thìn ít khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, quá xuất sắc nên bị kẻ khác ganh tỵ, dòm ngó, tiểu nhân chọn lúc sơ xuất để hãm hại.

Tuần này, người tuổi Thìn được khuyên không nên đầu tư, kinh doanh, vì dễ thất thoát tiền bạc, thua lỗ dẫn đến phá sản. Nên cẩn thận chờ đợi thời điểm thích hợp hơn.

xung quanh người tuổi Thìn có nhiều người tốt, nên lựa bạn mà chơi, những người đó có thể giúp đỡ cho việc của bạn giải quyết dễ dàng hơn.

Tuổi Thìn rất thường xuyên bị ganh ghét, đố kỵ nên việc này cũng dường như quá quen thuộc. Tuy vậy hãy lắng nghe ý kiến của nhiều người rồi hãy quyết định làm một việc gì đó đẻ tránh những sai lầm nhỏ không đáng có.

Tuần này người tuổi Thìn dễ mắc các hiểu lầm trong tình cảm, lắng nghe đối phương giải thích và xem xét sự việc từ nhiều phía để không đánh mất người thật lòng với mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm