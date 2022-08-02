Cuối tuần này (7/8/2022) 3 con giáp nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, hạn chế đi chơi xa nếu không muốn gặp xui xẻo

Xem tử vi ngày 7/8/2022 của 12 con giáp nói rằng, tuần này người tuổi Ngọ nên cẩn thận. Đi làm xong phải về nhà ngay, không la cà quán phố dễ bị dẫn dắt mà quên lối về. Giữa đường gặp người lạ bắt chuyện tuyệt đối không trả lời, tư vi của người tuổi Ngọ ngày cuối tuần không tốt, rất dễ gặp hồn ma dạ quỷ sai khiến, dẫn đến tai nạn.

Thời điểm này, người tuổi Ngọ thường phải làm mọi việc một mình, thậm chí phải nhận lời gièm pha của mọi người xung quanh vì từ chối những lời mời gọi, rủ rê, nhưng để bảo toàn tính mạng, người tuổi Ngọ nên giữ các mối quan hệ ở trạng thái bình thường, không quá thân thiết. Vì xung quanh vẫn còn không ít kẻ xấu tìm cách hãm hại nên cũng luôn cần có lòng đề phòng mọi người. Đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng.

Không nên đi chơi xa, đi xe quãng đường dài, không đến vui chơi ở những nơi có nhiều sông hồ, ao suối, dễ trượt chân té ngã không lí do. Không phải do bạn bất cẩn mà do có kẻ tiểu nhân hãm hại, lôi kéo để người tuổi này gặp xui xẻo.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần năm nay là năm hạn, không chỉ tháng cô hồn mà cả năm đều dễ gặp những điều xui xẻo. Đỉnh điểm của hung vận là chủ nhật tuần này (7/8/2022) đi đường luôn phải cận thận ngó trước dòm sau, đi xe với tốc độ chậm và luôn trong trạng thái tỉnh táo. Bởi cuối tuần này, ám khí xung quanh người tuổi Dần rất nặng, dễ bị che mắt dẫn đến thất tâm phong, làm chuyện sai trái, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tuổi Dần hầu hết là những người có ý chí mạnh mẽ vì thế luôn có tiểu nhân ghen ghét, hãm hại. Vì thế luôn phải cận thận trước mọi người xung quanh, đặc biệt là những người thân thiết. Qua hết năm nay, tuổi Dần có thể khiến cuộc sống mình trở nên thịnh vượng rực rỡ, mỗi một năm giàu thêm một bậc.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này (7/8/2022) sự nghiệp của người tuổi Thìn gặp nhiều trắc trở, rắc rối liên tục kéo dài, tài lộc có dấu hiệu đi xuống, dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Không những thế cuối tuần còn bị kẻ tiểu nhân hãm hại, cố tình lừa vào hiểm họa nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng.

Tuần này không may mắn, người tuổi Thìn không nên đi chơi xa, nhất là đến những nơi gần sông, hồ, những nơi nhiều nước và vắng vẻ. Ngồi xe dù là tự chạy hay được chở cũng nên chú ý quan sát để tránh những nguy hiểm trước mắt. Rất có thể tuần này người tuổi Thìn sẽ gặp tai họa khó lường, nên tu dưỡng tâm tính, tích đức để giảm bớt hiểm họa cho bản thân.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.