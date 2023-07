Cuối tuần này (7/8/2022) 3 con giáp nên cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, hạn chế đi chơi xa nếu không muốn gặp xui xẻo

Không nên đi chơi xa, đi xe quãng đường dài, không đến vui chơi ở những nơi có nhiều sông hồ, ao suối, dễ trượt chân té ngã không lí do. Không phải do bạn bất cẩn mà do có kẻ tiểu nhân hãm hại, lôi kéo để người tuổi này gặp xui xẻo.

Thời điểm này, người tuổi Ngọ thường phải làm mọi việc một mình, thậm chí phải nhận lời gièm pha của mọi người xung quanh vì từ chối những lời mời gọi, rủ rê, nhưng để bảo toàn tính mạng, người tuổi Ngọ nên giữ các mối quan hệ ở trạng thái bình thường, không quá thân thiết. Vì xung quanh vẫn còn không ít kẻ xấu tìm cách hãm hại nên cũng luôn cần có lòng đề phòng mọi người. Đừng tin theo lời rủ rê hoặc nịnh bợ của ai đó quá dễ dàng.