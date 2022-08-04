Thông điệp của vũ trụ: 3 con giáp sau không cần “chè đậu đỏ” vẫn sẽ có bồ trong trong thời gian tới, chuẩn bị tinh thần đón nhận tình yêu mới ngay nào

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 10:48

Nhân duyên ngày Thất tịch, top 3 con giáp sau không cần phải ăn “chè đậu đỏ” vào ngày Thất Tịch vẫn sẽ có người yêu trong những ngày tới. Mối nhân duyên không những thế còn bền đẹp, có thể đi đến cái kết viên mãn.

Tuổi Tý 

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Tý tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Bất kể là nam hay nữ, người tuổi Tý luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh.

Thông điệp của vũ trụ: 3 con giáp sau không cần “chè đậu đỏ” vẫn sẽ có bồ trong trong thời gian tới, chuẩn bị tinh thần đón nhận tình yêu mới ngay nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong số những con giáp, tuổi Tý là những người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất. Hơn thế may mắn trong ngày Thất tịch này của người tuổi Tý được xem là nhiều vô hạn, không cần phải tốn công ăn chè đậu đỏ, Tết Trung Thu này tuổi Tý sẽ có người yêu đi chơi cùng rồi nhé!

Cuộc sống tuổi Tý trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giải đoạn nhất thời. Vì tuổi Tý có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn, Trời đã ban cho tuổi Tý 1 người yêu tuyệt vời như ý rồi, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc bên nhau. 

Tuổi Thìn

Kỳ thực nếu để chê tuổi Thìn thì khó lắm bởi mọi phương diện con giáp này đều rất xuất sắc. Nhưng có lẽ vì bản mệnh xuất sắc giỏi giang nên tầm mắt cũng cao, chọn người yêu cũng kỹ. Nhưng đừng lo, bản mệnh hoàn toàn có thể lật ngược thế cờ khi được cát tinh trợ mệnh, Thiên Hỷ bên mình, đào hoa được khởi vượng, dễ dàng tìm thấy được nhân duyên trời định. 

Thông điệp của vũ trụ: 3 con giáp sau không cần “chè đậu đỏ” vẫn sẽ có bồ trong trong thời gian tới, chuẩn bị tinh thần đón nhận tình yêu mới ngay nào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian từ bây giờ đến cuối năm, bản mệnh có thể sẽ gặp gỡ, tiếp xúc và làm quen được với không ít nam thanh nữ tú. Đây là thời cơ cực kỳ tốt để con giáp này có thể mở rộng mối quan hệ của mình, kết giao mới với những đối tượng đầy tiền năm mà chẳng cần ngày đêm cầu khấn hay ăn chè đậu đỏ nữa rồi.

Không những thế, nửa kia của người tuổi Thìn cũng xuất sắc không kém, cả 2 hòa hợp về nhiều mặt, tình cảm gắn bó, biết đâu năm sau sẽ về chung 1 nhà. 

Tuổi Tuất

Trong năm nay, tuổi Tuất là một trong số những con giáp gặp may cả về đường tài lộc lẫn đường tình duyên.

Thông điệp của vũ trụ: 3 con giáp sau không cần “chè đậu đỏ” vẫn sẽ có bồ trong trong thời gian tới, chuẩn bị tinh thần đón nhận tình yêu mới ngay nào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như tiền bạc của tuổi Tuất sẽ rất rủng rỉnh, thì dường như niềm vui của họ sẽ còn nhân đôi khi họ sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình. Bất ngờ hơn, người này có thể chẳng phải là người xa lạ, mà lại chính là một người bạn thân thiết mà hàng ngày họ vẫn gặp gỡ.

Chính vì thế, thay vì ngồi ăn chè đậu đỏ thì tuổi Tuất hãy nhìn ra xung quanh và xem có phải bạn đang quan tâm ai đó hơn mức bình thường không. Nếu đã chắc chắn về tình cảm của mình, đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm nhé, vì thời điểm này chính là thời điểm tuyệt vời cho chuyện tình yêu của những người tuổi Tuất cất cánh thăng hoa. Vậy là sắp tới, Trung Thu, Noel, Tết trung nguyên, tuổi Tý sẽ không phải lẻ bóng đi chơi nữa rồi. 

Trong khi đó, những người tuổi Tuất đã có gia đình sẽ có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và ấm êm trong năm mới.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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