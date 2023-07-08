Từ giữa tháng 7 trở đi: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban, phúc khí ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 08/07/2023 11:53

Nhờ thần tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp giàu có này sẽ ăn nên làm ra, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà từ giữa tháng 7 trở đi.

Tuổi Ngọ

Độc lập, bản lĩnh và có óc sáng tạo vô hạn nên người tuổi Ngọ rất đặc biệt, dễ dàng thành công. Dù thuở đầu lập nghiệp khá gian nan, khổ cực nhưng một khi đã “xuôi chèo mát mái” Ngọ sẽ phất lên như diều gặp gió, giàu nhanh đến chóng mặt.

Từ giữa tháng 7 trở đi, Ngọ sẽ đạp trúng hũ vàng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, cứ thế phát huy những thế mạnh của mình thì Ngọ sẽ trúng vận thật to, của nả đầy nhà, cứ thế mà thịnh vượng đến tận vài năm sau.

Từ giữa tháng 7 trở đi: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban, phúc khí ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, dĩ hòa vi quý nên Mão luôn được bề trên nâng đỡ, thần Phật chở che mà ban cho vô số may mắn trong cuộc sống. Đây là lý do vì sao dù “thân cô thế cô” nhưng chẳng ai có thể ức hiếp, hãm hại Mão. Cao số, được ơn trên hộ mệnh nên càng về hậu vận Mão càng thăng hoa rực rỡ, không lo thiếu tiền.

Từ giữa tháng 7 trở đi là thời gian tam hợp với người tuổi Mão nên tình duyên, gia đạo và tài vận của họ đều viên mãn như ý. Đặc biệt, nhờ được ơn trên soi chiếu Mão sẽ có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ có thể chỉ sau một đêm.

Từ giữa tháng 7 trở đi: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban, phúc khí ngập tràn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và rất có trách nhiệm trong công việc. Dám nhận sai, dám nhìn thẳng vào những thất bại để đi lên chính là bài học giúp Thân có được thành công trong sự nghiệp, được nhiều người nể trọng.

Được thần tài gõ cửa liên tục nên con giáp tuổi Thân sẽ có thời gian từ giữa tháng 7 trở đi, phát tài phát lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tình tiền như ý là vận mệnh trời đã định sẵn cho họ.

Từ giữa tháng 7 trở đi: 3 con giáp tiền bủa vây ‘bốn phương, tám hướng’, đi đâu cũng giẫm phải lộc trời ban, phúc khí ngập tràn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp: Sửu - Thìn tài lộc tăng tiến, buôn bán xuôi thuận; Dần - Tị công việc trì trệ, tinh thần xuống dốc

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp: Sửu - Thìn tài lộc tăng tiến, buôn bán xuôi thuận; Dần - Tị công việc trì trệ, tinh thần xuống dốc

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp, có thể phán đoán được phần nào về vận thế trong ngày mới, từ đó cũng góp phần giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Mời bạn theo dõi nội dung chi tiết dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi giữa tháng 7 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 6/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Món quà sinh nhật bất ngờ từ bố mẹ chồng sau 10 năm góa phụ tận tụy chăm sóc

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Tai nạn thương tâm: Cháy lớn tại bệnh viện, 3 trẻ sơ sinh không qua khỏi, 28 trẻ được sơ tán

Video 37 phút trước
Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 1 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe