Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp: Sửu - Thìn tài lộc tăng tiến, buôn bán xuôi thuận; Dần - Tị công việc trì trệ, tinh thần xuống dốc

Trong đội nhóm, có lẽ bạn là người theo dự án sát sao nhất, bởi vậy, có những điều tưởng như thừa thãi nhưng vẫn được bạn kiên trì thực hiện bởi bạn biết rằng đó là điều cần thiết để dự án phát triển. Sự thật chứng minh bạn đã đúng, sau lần này, mọi người cũng phải nể phục bạn hơn. Tuy nhiên, ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc nên chuyện tình cảm của tuổi Tý gặp phải trục trặc nhỏ.

Tiếp nối tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp, tuổi Tý trong ngày Thiên Ấn xuất hiện sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và cho mọi người thấy bạn có tầm nhìn xa trông rộng thế nào. Với sự tập trung cao độ và cả nghiêm túc, bạn nhanh chóng phát hiện ra các sự cố về chi tiết nhỏ sau đó khắc phục.

Ngày Tam Hợp nên đường tình duyên của con giáp này khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ. Bạn đang được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên người mình yêu thương mà không phải lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về những ngày tháng trong tương lai.

Cục diện Tam Hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Sửu dự báo những cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán vô cùng thuận lợi. Doanh thu nhờ vậy không ngừng tăng tiến. Bản mệnh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hướng tới các đối tượng khách hàng tiềm năng hơn. Công việc trong ngày nhiều biến động nhưng may mắn đó đều là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bạn có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo.

3. Tuổi Dần

Chịu ảnh hưởng từ Hại Thái Tuế, tử vi hàng ngày dự báo, tuổi Dần có thể bị lợi dụng lòng tin khi mọi chuyện có thể không đơn giản như những gì bạn vẫn nghĩ. Sự thật thà và dễ tin người của bạn làm cho những kẻ xấu sẽ thừa cơ đóng vai người tốt đi khuyên nhủ bạn đấy.

Trong thời điểm này, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho sự nghiệp của bạn lung lay đấy. Do đó, hãy biết sàng lọc những lời khuyên tuổi Dần nhé. Việc gì cũng nên tự tìm hiểu các nguồn thông tin trước khi đưa ra quyết định kẻo gây ra sai sót khó sửa đổi. Mộc sinh xuất cho Hỏa, các cặp đôi cần dành thời gian để chia sẻ về những vấn đề mình gặp phải với nửa kia để cùng tìm cách tháo gỡ vấn đề. Bạn càng im lặng càng khiến hiểu lầm thêm sâu, hơn nữa, chẳng ai có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác nên đừng bắt đối phương phải đoán xem bạn đang nghĩ gì nhé.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Theo dõi tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp, Tỷ Kiên xuất hiện là nguyên nhân khiến công việc của tuổi Mão có điềm báo gặp phải rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu hoặc người nào đó cố tình cản trở. Bạn dễ trở nên do dự nên cũng có thể bị nẫng tay trên nhiều cơ hội “ngon ăn”.

Đây cũng là lý do chính khiến tuổi Mão không phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất. Thậm chí, bạn còn tốn thời gian xử lý sự cố do tiểu nhân gây ra, làm gì còn thời gian để làm việc mới. Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn, bạn sẽ là người chịu nhiều bất lợi nhất. Ngũ hành sinh xuất nên chuyện tình cảm chẳng như ý muốn. Tuổi Mão chưa tìm được người trong mộng, chỉ biết ngậm ngùi hâm mộ hạnh phúc của người khác.

5. Tuổi Thìn

Phương diện tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng trong ngày Chính Tài che chở. Bạn đang có nguồn thu nhập từ công việc chính khá ổn định. Con giáp này luôn biết cách hoàn thành công việc bằng chính khả năng của mình, do đó những gì có được hôm nay cũng là phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Thìn nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán cũng có vận may tài lộc khi có được mối khách hàng mới, mở rộng quy mô đầu tư, làm ăn phát đạt. Nhìn chung bạn làm gì cũng dễ dàng giành được thành công ngoài sức mong đợi.

6. Tuổi Tị

Tuổi Tị gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung cho công việc trong ngày Thương Quan ảnh hưởng. Hung thần này khiến bạn dễ bị phân tâm bởi những việc xảy ra xung quanh, có thể rơi vào vòng xoáy thị phi do lo chuyện bao đồng. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới các kế hoạch của bạn.

Ngày này bạn cũng nên để ý lời ăn tiếng nói của mình sao cho kín kẽ nếu không có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Hãy nhớ đối thủ luôn chực chờ cơ hội, chỉ đợi bạn mắc sai lầm để hạ bệ và cướp lấy những gì người tuổi Tị đang có, vì vậy đừng lơ là mất cảnh giác nhé.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ may mắn được Tam Hội cục nhập mệnh nên vận trình ngày mới khá suôn sẻ, mọi việc diễn ra đúng như những gì bạn dự liệu. Tình duyên của con giáp này về cơ bản là êm đẹp, giữa hai người không có quá nhiều vấn đề tồn tại nên tình cảm ngày càng gắn kết, mặn nồng.

Đường công danh sự nghiệp cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế trong tương lai người tuổi này có thể được bồi dưỡng thành lớp lãnh đạo kế cận.

8. Tuổi Mùi

Nhờ Thiên Tài tác động, tuổi Mùi gần như không phải quá lo lắng về các kế hoạch kiếm tiền của mình khi rất nhiều tín hiệu tích cực cho thấy bạn đang đi đúng đường. Nhờ vậy mà bản mệnh cũng có thu nhập dồi dào hơn, thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều.

Người làm nghề kinh doanh buôn bán có cơ hội gia tăng lợi nhuận, trong khi đó người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ công việc chính, có thể là được thưởng hoặc làm thêm. Thế nhưng con giáp này hãy cố gắng bằng chính sức mình chứ đừng quá trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác.

9. Tuổi Thân

Tuổi Thân nhờ Lục Hợp tương trợ nên khá tự tin khi đưa ra những quyết định quan trọng trong công việc. Nhìn chung vận trình sự nghiệp của con giáp này không có nhiều biến động, các vấn đề tồn đọng trước đây cũng được bản mệnh xử lý gọn gàng đâu vào đó.

Ngày này bạn còn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Dù là quá trình làm việc chung với đồng nghiệp hay hợp tác làm ăn đều đem lại cho bạn nhiều sự thuận lợi. Quý nhân cũng có thể xuất hiện ngay trong ngày để mở đường cho bạn thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, tuổi Dậu có thể đạt được một số thành tích nhất định trong công việc nhờ Tam Hợp cục độ mệnh. Không chỉ với người làm công việc cố định, những người kinh doanh, buôn bán cũng sẽ nhận được nhiều may mắn bất ngờ mà trước đó con giáp này cũng không lường trước được.

Chẳng những tiền bạc rủng rỉnh, danh tiếng của bạn cũng ngày càng vang xa. Điều này rất có lợi cho Dậu trong việc xây dựng uy tín cá nhân để ngày càng tiến xa hơn. Hãy luôn khiêm nhường, sống biết người biết ta để ngày càng hoàn thiện bản thân bạn nhé.

11. Tuổi Tuất

Được Chính Tài hậu thuẫn, tuổi Tuất đón những khởi sắc ở phương diện tài chính. Cát thần này đảm bảo cho bản mệnh có thu nhập vững vàng, ổn định. Con giáp này có thể thoải mái theo đuổi những đam mê của mình mà không cần phải quá quan tâm, lo lắng đến vấn đề tiền bạc.

Chẳng những vậy, bản mệnh còn may mắn được quý nhân trợ vận để phát huy năng lực của mình một cách tối đa trong công việc, đặc biệt là người làm nghề tự do. Con giáp này luôn ý thức tạo dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa để con đường sự nghiệp thuận lợi hơn.

12. Tuổi Hợi

Ngày Tị Hợi Tương Xung, tuổi Hợi có thể bị tiểu nhân lừa gạt mà đánh mất tiền bạc trong tay mình. Con giáp này tin người quá dễ dàng, không phân biệt được đâu là người tốt kẻ xấu nên rất có thể sẽ mắc phải sai lầm vì đặt niềm tin không đúng chỗ.

Thậm chí, bản mệnh còn có thể vướng phải những tin đồn thị phi không đáng có tại nơi công sở. Nhưng bạn càng giải thích thì mọi người càng hiểu lầm và suy diễn theo chiều hướng khác. Vì thế hãy để thời gian sẽ giúp mọi thứ êm dịu đi thay vì cứ cố phân bua một cách thừa thãi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm