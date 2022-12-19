Từ 26/11 đến 29/11 Âm lịch ai đỏ lại bằng: 3 con giáp có THẦN TÀI bảo độ, làm 1 lời 100, tiền vàng đầy ụ, giàu sang nức tiếng, của cải ngập nhà

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Thân nếu còn độc thân sẽ được quý nhân trao cho cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình. Vượt qua những tổn thương trong quá khứ, bỏ lại những điều khiến bản thân ủ rũ, con giáp này lấy lại niềm tin vào tình yêu sẽ đến. Điều này giúp bạn sẽ có được hạnh phúc mình chờ đợi bấy lâu nay.

Trong khi đó, những người đang yêu cũng sẽ có những ngày bình yên bên nhau, tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp và những khoảnh khắc khó quên. Bản mệnh biết rằng mình đang có được niềm hạnh phúc lớn lao cho nên luôn cố gắng bảo vệ và trân trọng điều đó.

Từ 26/11 đến 29/11 âm lịch được coi là ngày vượng cát khí, nhưng bản mệnh cũng không vì thế mà ảo tưởng về vận may mình đang có, đặc biệt là mê muội lao vào những trò đỏ đen. Những trò may rủi đó có thể sẽ khiến cho tiền bạc của bạn hao hụt nhanh chóng, thậm chí là cháy túi mà vẫn đổ cả đống tiền vào với tâm lý muốn gỡ gạc.

Tuổi Dậu

Gặp cách cục Tam Hợp, đáng lẽ trong năm Tân Sửu này, tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, nhưng vận hạn Tam Tai lại cản trở bước tiến của bạn.

Từ 26/11 đến 29/11 âm lịch, con giáp này cuối cùng cũng trải qua thời gian nằm gai nếm mật và đây là giai đoạn rước tài đón lộc về nhà.

Những nỗ lực mà tuổi Dậu đã bỏ ra, sẽ nhận lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Bản mệnh nên tranh thủ tất cả các cơ hội xảy tới trong thời gian này, triển khai các ý tưởng kinh doanh hoặc công việc yêu thích.

Tuổi Tý

Họ thường có thể chuyển đổi giữa mưu mô và tốt bụng theo ý muốn, họ nghiêm túc và khắt khe trong công việc và sinh ra với tính chính trực và công bằng.

Từ 26/11 đến 29/11 âm lịch, tài vận của những người tuổi Tý sẽ vượng, Thần Tài đến, trúng mánh lớn, may mắn kéo đến, bạn sẽ được hưởng giàu sang, phú quý. Tiềm năng kiếm tiền sẽ tăng lên rất nhiều, và sẽ có của cải bất ngờ trong tương lai. Con người phải biết rằng cuộc đời giống như một tách trà, không vất vả cả đời mà vất vả được một thời gian, sau này có thể thành đại nghiệp.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.