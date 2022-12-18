Cuối tháng 11 Âm Lịch ngập tràn niềm vui: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, Tổ Tiên độ mệnh, buôn may bán đắt, lợi nhuận khủng, tiền bạc tỷ chảy vào túi

Càng về cuối năm, vận số của tuổi Dần càng trở nên tốt hơn, công việc không những thuận lợi mà bản mệnh còn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần đi qua tháng 8 âm, thời điểm khó khăn cuối cùng trong năm của họ là mọi chuyện sẽ “đâu vào đó”.

Đặc biệt, cuối tháng 11 âm lịch là thời điểm “đỏ “ nhất, người tuổi Dần nên biết nắm bắt để về đích thuận lợi và đón một cái tết sung túc. Tuy nhiện, trong thời gian tới, tuổi Dần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình, cần đề phòng chứng đau đầu, chóng mặt...

Các bạn tuổi Dần nên chú ý nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống lành mạnh, tươi cười nhiều hơn để giữ tinh thần sảng khoái.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được Chính Tài độ mệnh vào cuối tháng 11 âm lịch nên vận trình tài lộc khá tươi sáng. Bản mệnh trở nên quyết đoán hơn và nắm bắt những cơ hội kiếm tiền cho mình, nhờ vậy các nguồn thu nhập thu về kha khá, chuyện chi tiêu cũng được thoải mái hơn.

Hỏa sinh Thổ giúp các cặp đôi dần hóa giải được mâu thuẫn cũng như tìm ra cách giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa hai người. Bạn cũng cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình để gắn kết tình cảm, đừng chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc chăm chỉ trong suốt cả năm nay. Đặc biệt là cuối năm 2022, họ đã nỗ lực hết sức và chưa bao giờ buông lơi bản thân.

Cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp này sẽ có khá nhiều chuyện vui, đáng kể là việc thăng chức và tăng lương.

Họ sẽ không để mỗi ngày trôi qua một cách lãng phí, luôn năng động, sáng tạo trong công việc. Từ cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Mão sẽ không còn vất vả làm việc nữa.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.