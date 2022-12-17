Tử vi Chủ Nhật 18/12/2022 của 12 con giáp: THẦN TÀI cho của, Thìn phát tài rực rỡ, Dần hiểm họa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 22:45

Vào Chủ Nhật 18/12, vận trình của 12 con giáp có nhiều biến động, đặc biệt phải kể đến là tuổi Thìn có nhiều may mắn hơn hẳn, trong khi đó Dần lại dễ bị dính vào thị phi.

Tuổi Ngọ

Vào Chủ Nhật 18/12, Ngọ gặp Thương Quan nên sự nghiệp và học tập có hơi vất vả. Ngọ dễ bị cho thôi việc, trừ lương, thi cử chật vật. Hãy cố gắng tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, để gia tăng phúc đức cho bản thân sau này.

Tử vi Chủ Nhật 18/12/2022 của 12 con giáp: THẦN TÀI cho của, Thìn phát tài rực rỡ, Dần hiểm họa vây quanh - Ảnh 1

Mặt sáng nhất trong ngày là tình cảm, Hỏa sinh Thổ nên chuyện yêu đương đôi lứa có nhiều mật ngọt thăng hoa. Vận đào hoa của người độc thân vượng, nhân duyên phơi phới, bạn đi đâu cũng có người để ý, quý mến.

Mặt sự nghiệp hơi xấu nhưng bù lại mặt tài lộc không hề bị ảnh hưởng. Phần lớn cơ hội là do chính bản thân tạo ra, bạn đừng ngồi một chỗ chờ đợi cơ hội đến với mình. Bạn có tài nên chỉ cần chăm chỉ, chịu khó thì tiền bạc ắt sẽ tới.

Tuổi Thìn

Mặc dù không phải là một người theo đuổi “chủ nghĩa hoàn hảo”, thế nhưng tuổi Thìn luôn cố gắng làm mọi việc một cách chỉnh chu nhất. Trong công việc, mỗi khi được giao một việc nào đó, dù là nhỏ nhất thì người tuổi Thìn cũng nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Với họ, những công việc không được làm một cách cẩn thận, chăm chỉ đều là lãng phí thời gian. Nhờ cách tư duy này mà họ luôn được đồng nghiệp xung quanh coi trọng, lãnh đạo đánh giá cao.

Tử vi Chủ Nhật 18/12/2022 của 12 con giáp: THẦN TÀI cho của, Thìn phát tài rực rỡ, Dần hiểm họa vây quanh - Ảnh 2

Vào Chủ Nhật 18/12, con giáp này sẽ gặp được vận may hiếm có. Bên cạnh công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào thì họ còn có đường tình duyên nở rộ. Với những người đang độc thân, họ có cơ hội cao gặp được một nửa ưng ý. Nếu biết cách “chắt chiu” từng cơ hội và mở lòng hơn, họ nhất định sẽ có một tình yêu ngọt ngào trong tương lai.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vấp phải Hại Thái Tuế nên vận trình trong ngày khó được như ý. Bạn nên chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình ở chốn công sở. Việc không phải của mình tốt nhất không nên xen vào, vừa tránh thị phi vừa tránh bị lôi kéo bè phái.

Tử vi Chủ Nhật 18/12/2022 của 12 con giáp: THẦN TÀI cho của, Thìn phát tài rực rỡ, Dần hiểm họa vây quanh - Ảnh 3

Tài chính cũng dễ sa sút, nếu bản mệnh không cẩn thận thì mất tiền của như chơi. Hung thần này có thể khiến cho bản mệnh nhầm lẫn, phạm phải sai lầm không đáng có, tin tưởng người không đáng tin, dẫn đến hậu quả là tiền mất tật mang.

Ngũ hành sinh xuất trong ngày Chủ Nhật 18/12 khiến các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt. Người độc thân tưởng như sắp chạm tay vào hạnh phúc thì tất cả lại sụp đổ trong nháy mắt khiến bạn vô cùng thất vọng.

Thoongt in chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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