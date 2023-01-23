Từ 20h ngày 23/1, Bồ Tát chẩn mệnh phú quý, Thần Tài ban lộc giàu sang, 3 con giáp như chuột sa chĩnh gao, lên đời đại gia

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, làm việc cũng nhanh nhẹn. Khi người khác còn đang thăm dò, thử nghiệm, tuổi Ngọ đã lao vào hành động, làm việc trực tiếp. Cũng bởi vậy, tuổi Ngọ thường đón đầu được thời cơ, trong chuyện phát tài cũng thế.

Họ rất thuận lợi trong việc nhìn nhận cơ hội lại là người có trí tuệ, tài năng, hiểu được đạo lý đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đó là lý do mà chỉ cần nắm được cơ hội phát tài, tuổi Ngọ sẽ không bỏ qua, dễ giàu có, phú quý.

Tuổi Thìn

Chúc mừng người tuổi Thìn là con giáp phát tài từ 20h tối ngày 23/1. Khoảng thời gian Tết, tài vận của bạn có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt.

Các cát tinh Thực Thần và Chính Tài xuất hiện là dấu hiệu cho thấy nguồn thu nhập từ công việc chính hay thu nhập phụ của bản mệnh đều tăng lên đáng kể, dù để kiếm được một khoản như vậy, có thể bạn sẽ phải khá vất vả.

Với người làm ăn kinh doanh, càng đến thời điểm cuối năm, bạn lại càng gặp nhiều cơ hội tốt để đầu tư sinh lời, khách khứa tấp nập. Khoản tiền bạn cầm trong tay chính là phần thưởng xứng đáng nhất, để bạn có thể thoải mái chi tiêu trong dịp Tết này.

Với người làm công ăn lương, cấp trên dành cho bạn một khoản tiền thưởng hậu hĩnh vì những đóng góp cho tập thể trong suốt một năm vừa qua. Dù suốt cả tuần, công việc vẫn khá bộn bề, đôi khi rắc rối xảy ra khiến bạn phải vội vã ứng phó, song đến cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đấy.

Tuổi Dần

Dần là người thích tự do, không thích bị trói buộc, rất ghét bị người khác gò bó và kiểm soát. Cho nên việc làm công ăn lương như một nhân viên văn phòng sáng 8 giờ vào làm chiều 5 giờ về quả thực là một "hình phạt" với họ.

Đó là lý do tâm hồn họ luôn bay bổng với ý tưởng nghỉ việc hiện tại để kinh doanh buôn bán thứ gì đó, vừa được tự do thoải mái thời gian lại vừa hứa hẹn thu nhập cao hơn hẳn làm công việc cố định.

Nếu từ bỏ việc làm công ăn lương hàng ngày để theo đuổi nghiệp kinh doanh, những chú Hổ có thể tự mình đưa ra quyết định mọi thứ, tha hồ thể hiện nâng lực, tầm nhìn và óc sáng tạo của bản thân.

Người tuổi Dần luôn tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu, chỉ cần họ đã xác định được điều gì thì họ sẽ không tiếc công sức để đạt được nó. Dù gặp khó khăn, thách thức và thậm chí là rủi ro, con giáp này cũng tìm mọi cách để vượt qua.

Họ là những người tài năng, có tham vọng, có lý tưởng và hoài bão của riêng mình, đặc biệt sẽ không khuất phục trước bất kì tình huống nào.

Một khi có cơ hội thích hợp, những chú Hổ sẽ dũng cảm từ bỏ công việc cố định, tìm lĩnh vực thực sự phù hợp với mình, tha hồ thể hiện bản thân, cuối cùng thành công vang dội.

Đặc biệt, một trong những lợi thế giúp bản mệnh kinh doanh thu lợi chính là nhờ những mối quan hệ xã giao của bản thân. Tuổi Dần là người ham kiếm tiền lại rất thông minh, phóng khoáng. Tiền bạc đối với họ không phải là tất cả, họ có thể vì bạn bè và các mối quan hệ mà vung tay. Vậy nên đi đâu con giáp này cũng được yêu mến, kính trọng. Người này kinh doanh chắc chắn thành tài, thu về rất nhiều lợi lộc cho mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.