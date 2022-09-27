Từ 14h chiều 27/9, may mắn ngập tràn với 3 con giáp vượng khí sáng rực, tình tiền tăng tiến, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 11:40

3 con giáp sau đây không chỉ vượng về đường tài lộc mà từ 14h chiều 27/9 còn rực rỡ cả về tình duyên và sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Từ 14h chiều 27/9, may mắn ngập tràn với 3 con giáp vượng khí sáng rực, tình tiền tăng tiến, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu thường có suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn bè cùng trang lứa. Họ luôn ý thức rằng bản thân nên ra sức học hành và làm việc thì mới có thể đổi đời. Đa số người tuổi Dậu thường trải đời rất sớm nên họ có thể học hỏi rất nhiều kinh nghiệm sống của mọi người xung quanh và những thế hệ đi trước.

Cũng nhờ vậy nên họ có thể thích nghi với nhiều môi trường làm việc. Dù có đổi nơi làm, những người tuổi Dần cũng có thể cân bằng tâm trạng và hoàn thành tốt công việc được giao. Có thể nói rằng số những người tuổi Dậu sinh ra chính là để làm quan, nắm trong tay quyền hành và khối tài sản vô cùng lớn.

Từ 14h chiều 27/9 sẽ là thời cơ giúp tuổi Dậu thu nhận tài lộc, đường sự nghiệp tăng tiến không ngừng, càng chăm chỉ càng được cất nhắc ở những vị trí cao mà nhiều người mơ ước.

Tuổi Dần

Từ 14h chiều 27/9, may mắn ngập tràn với 3 con giáp vượng khí sáng rực, tình tiền tăng tiến, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 14h chiều 27/9, con đường sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông và thuận lợi. Cát khí kết hợp Tam Hợp với Địa chi “đưa đường dẫn lối” giúp con đường thăng tiến của người tuổi này ngày càng rộng mở và dễ dàng. Chính vì vậy, đây được xem là thời điểm tốt nhất để bản mệnh thể hiện năng lực của mình trong công việc.

Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này sẽ có cơ hội “phát tài, phát lộc” ở thời điểm hiện tại, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuổi Tỵ

Từ 14h chiều 27/9, may mắn ngập tràn với 3 con giáp vượng khí sáng rực, tình tiền tăng tiến, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 14h chiều 27/9, tuổi Tỵ về cơ bản sẽ gặp được nhiều may mắn, nhưng có tháo được nút thắt khó khăn hiện tại hay không thì phải nhờ vào sự bình thản và nỗ lực của tuổi Tỵ. Trong tuần này, tuổi Tỵ cũng nên cố gắng thoải mái, thả lỏng bản thân nhiều hơn, bình tâm nhìn lại vấn đề để có thể giải quyết chúng một cách triệt để nhất, những tháng sau mọi thứ sẽ suôn sẻ. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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