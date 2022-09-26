Thứ Hai Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp "vượt vũ môn hóa Rồng" gom bạc vàng bao la, làm ăn vượng phát, phú quý ngập tràn từ 19h 26/9/2022

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 18:18

Ngày thứ hai 26/9 này là ngày cực đỏ với 3 con giáp sau đây, đặc biệt là từ 19h tối làm ăn lên phơi phới, tiền về bội thu.

Tuổi Dần 

Thứ Hai Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'vượt vũ môn hóa Rồng' gom bạc vàng bao la, làm ăn vượng phát, phú quý ngập tràn từ 19h 26/9/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 19h tối thứ hai 26/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế khá tốt, tự tin hơn trong công việc thì dễ thăng tiến.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, tự tin vào bản thân, có động lực làm việc hơn sau khi được lãnh đạo khen ngợi, ngày càng thăng tiến.

Tài lộc tăng tiến, siêng năng cần mẫn thì thời cơ xoay vần, càng yêu tiền thì bạn càng có động lực tìm cách kiếm tiền và càng dễ có tiền.

Tuổi Ngọ

Thứ Hai Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'vượt vũ môn hóa Rồng' gom bạc vàng bao la, làm ăn vượng phát, phú quý ngập tràn từ 19h 26/9/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ có ưu điểm là thông minh, sáng láng và vô cùng nhiệt huyết. Một khi đã bắt tay vào việc gì, họ sẽ làm đến nơi đến chốn, cống hiến toàn bộ thời gian và sức lực cho nó.

 

 

Tử vi học có nói, từ 19h tối thứ hai 26/9/2022, tự nhiên những mâu thuẫn, khúc mắc của bạn cũng dần dần được giải quyết hết, người tuổi Ngọ sẽ có nhiều sự bình an và nhiều phước lành. Khó khăn qua hết, công việc có nhiều tiến triển, sự nghiệp có những bước củng cố vững chắc, tuổi Ngọ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần.

Tuổi Mùi

Thứ Hai Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp 'vượt vũ môn hóa Rồng' gom bạc vàng bao la, làm ăn vượng phát, phú quý ngập tràn từ 19h 26/9/2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù bây giờ bạn đang trong hoàn cảnh thế nào thì từ 19h tối thứ hai 26/9/2022, tử vi phương Đông cho thấy bạn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc.

Con giáp này có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình, giữa cái khó ló cái khôn.

Những chú Dê thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

Có thể đôi khi điều đó khiến cho con giáp này cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhưng phần lớn thời gian bạn tận hưởng sự yên tĩnh mà không phải ai cũng có được này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Trúng lớn độc đắc 99 tỷ, 3 con giáp này sau 17h chiều 26/9 mua két đựng vàng, kim tiền tăng bội, phú quý dạt dào

Trúng lớn độc đắc 99 tỷ, 3 con giáp này sau 17h chiều 26/9 mua két đựng vàng, kim tiền tăng bội, phú quý dạt dào

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