Đúng ngày Thứ Hai, sau 13h chiều 26/9, 3 con giáp cần cẩn trọng họa đổ vào đầu, tiểu nhân chơi xấu, đừng hấp tấp vì "người sống đống vàng" bình tĩnh vượt qua

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 10:35

3 con giáp sau cần hết sức bình tĩnh, suy xét trước sau cẩn thận kẻo trúng kể tiểu nhân, vận trình gặp nguy sau 13h chiều 26/9, làm gì cũng cần thận trọng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn lâm Thương Quan nên sự nghiệp vô cùng bấp bênh, cuối tuần cũng không được yên ổn. Con giáp này đang có ý định thôi việc, nghỉ phép dài hạn hoặc kiếm công ty mới. Bạn quá chán với hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại, chỉ muốn tìm một môi trường mới để thay đổi cuộc sống.

Đúng ngày Thứ Hai, sau 13h chiều 26/9, 3 con giáp cần cẩn trọng họa đổ vào đầu, tiểu nhân chơi xấu, đừng hấp tấp vì 'người sống đống vàng' bình tĩnh vượt qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm thì ảm đạm vì Mộc Thổ tương khắc. Người tốt thì trân trọng, kẻ xấu thì rời xa, bản thân mình còn chưa biết tự yêu thương thì đừng mong chờ người khác. Chuyện gia đình đừng đem ra ngoài kể cho người lạ nghe bởi họ chỉ biết hóng chuyện chứ ít ai có thể thông cảm cho bạn.

Tuổi Mão

Đúng ngày Thứ Hai, sau 13h chiều 26/9, 3 con giáp cần cẩn trọng họa đổ vào đầu, tiểu nhân chơi xấu, đừng hấp tấp vì 'người sống đống vàng' bình tĩnh vượt qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau 13h chiều 26/9, Hung thần Thiên Quan xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mão báo hiệu bạn có thể gặp vài chuyện phiền toái. Bạn có thể rơi vào những mâu thuẫn do nghi ngờ, bất đồng quan điểm hoặc bị người khác chơi xấu.

Có thể sự thẳng thắn của bản mệnh là tốt nhưng trong nhiều tình huống nó không hề có lợi, nhất là khi muốn nâng cao quan điểm cá nhân cũng là lúc căng thẳng gia tăng. Bạn tốt nhất nên bình tĩnh, học cách ăn nói uyển chuyển và tha thứ cho những sai sót của người khác thì khi đó bản mệnh mới cảm thấy nhẹ lòng hơn sau những cuộc va chạm căng thẳng.

Ngũ hành tương sinh cho thấy chuyện tình cảm của tuổi này vô cùng tốt đẹp. Đừng e ngại khi người ấy bày tỏ tình cảm với bạn, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương đi nhé. Trong  cuộc sống ai cũng cần có một người để chia sẻ và gửi gắm tình cảm nên đừng bỏ lỡ mất cơ hội yêu và được yêu.

Tuổi Dậu

Đúng ngày Thứ Hai, sau 13h chiều 26/9, 3 con giáp cần cẩn trọng họa đổ vào đầu, tiểu nhân chơi xấu, đừng hấp tấp vì 'người sống đống vàng' bình tĩnh vượt qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi sau 13h chiều 26/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận trình có thể tăng cao, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, sẽ vượt qua được khó khăn.

Tình duyên lại không tốt lắm, bạn dễ gặp phải người khác phái bốc đồng, dễ mang đến sự đối đầu và tác động xấu lẫn nhau.

Nếu bạn không hài lòng lắm về công việc , đừng bộc lộ trực tiếp ra mặt. Biết cách tiết chế cảm xúc, bạn mới có thể tiến xa hơn trong môi trường làm việc.

Sau 13h chiều 26/9 tài lộc không tốt, bạn dễ bị cướp mất cơ hội, dễ tốn kém vì anh em, bạn bè, cần lý trí hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Ngũ hành xung khắc, từ 26/9 đến 28/9, 3 con giáp này cần cẩn thận dè dặt vì tiểu nhân quấy phá, làm ăn trục trặc, dễ hao tài tốn của

Ngũ hành xung khắc, từ 26/9 đến 28/9, 3 con giáp này cần cẩn thận dè dặt vì tiểu nhân quấy phá, làm ăn trục trặc, dễ hao tài tốn của

Có lẽ vận xui sẽ vướng vào vận của 3 con giáp sau vào 26/9 đến 28/9, nếu không cẩn trọng, có thể ảnh hưởng tiền tài, sức khỏe hao hụt nhiều.

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