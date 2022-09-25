Khởi đầu tuần mới giàu nứt vách, giữa tuần nảy lộc, cuối tuần thăng hoa, 3 con giáp vận tài rực rỡ, tình tiền viên mãn nhất tuần sau (26/9 - 2/10)

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 20:25

3 con giáp sau đây số sướng ngất ngây vào tuần sau khi thời vận khởi sắc, đầu tuần đến cuối tuần lúc nào cũng rực rỡ tiền tài, danh vọng.

Tuổi Mão

Khởi đầu tuần mới giàu nứt vách, giữa tuần nảy lộc, cuối tuần thăng hoa, 3 con giáp vận tài rực rỡ, tình tiền viên mãn nhất tuần sau (26/9 - 2/10) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão là con giáp biết thấu hiểu lòng người chỉ từ ánh mắt đầu tiên. Con giáp này biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Vì vậy, tuổi Mão thích hợp với những công việc có khả năng đàm phán.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng có tính cách lạc quan. Dù chuyện gì xảy ra, con giáp này cũng tự tin đối mặt. Bản mệnh bình tĩnh xử lý mọi vấn đề, không để cảm xúc tiêu cực phá hỏng công việc. Sự nghiệp của tuổi Mão ngày một thăng tiến nhờ những năng lực của bản thân.

Tử vi dự báo vào tuần sau (26/9 - 2/10), nhờ Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Mão có bước phát triển mới. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ để kêu gọi hỗ trợ. Chỉ cần chú tâm vào công việc là tuổi Mão có thể gặt hái nhiều thành công, đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Khởi đầu tuần mới giàu nứt vách, giữa tuần nảy lộc, cuối tuần thăng hoa, 3 con giáp vận tài rực rỡ, tình tiền viên mãn nhất tuần sau (26/9 - 2/10) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua mỗi năm. Họ không thích giậm chân tại chỗ.

Quãng thời gian qua, tuổi Dậu chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Trong tuần sau (26/9 - 2/10), con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.

Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Tuổi Tý

Khởi đầu tuần mới giàu nứt vách, giữa tuần nảy lộc, cuối tuần thăng hoa, 3 con giáp vận tài rực rỡ, tình tiền viên mãn nhất tuần sau (26/9 - 2/10) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Tuần sau (26/9 - 2/10), những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Cuối tuần 25/9 là lúc tiền tài về rực rỡ nhất với 3 con giáp may mắn chuẩn bị đón tiền về rộn ràng sau đây.

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