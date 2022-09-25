Khởi đầu tuần mới giàu nứt vách, giữa tuần nảy lộc, cuối tuần thăng hoa, 3 con giáp vận tài rực rỡ, tình tiền viên mãn nhất tuần sau (26/9 - 2/10)

3 con giáp sau đây số sướng ngất ngây vào tuần sau khi thời vận khởi sắc, đầu tuần đến cuối tuần lúc nào cũng rực rỡ tiền tài, danh vọng.
- Ba ngày cát vượng (25, 26, 27/9), lộc tràn trề mời gọi 3 con giáp may mắn trúng xổ số, thu tiền mỏi cả tay, gom bạc vàng không đếm xuể
- Từ chiều 25/9, 3 con giáp này chính thức hết khổ, rũ sạch vận xui, nhận lộc lá "khủng", thu bạc gom vàng, tiền về hơn "bão"
Tuổi Mão
Tuổi Mão là con giáp biết thấu hiểu lòng người chỉ từ ánh mắt đầu tiên. Con giáp này biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Vì vậy, tuổi Mão thích hợp với những công việc có khả năng đàm phán.
Ngoài ra, tuổi Mão cũng có tính cách lạc quan. Dù chuyện gì xảy ra, con giáp này cũng tự tin đối mặt. Bản mệnh bình tĩnh xử lý mọi vấn đề, không để cảm xúc tiêu cực phá hỏng công việc. Sự nghiệp của tuổi Mão ngày một thăng tiến nhờ những năng lực của bản thân.
Tử vi dự báo vào tuần sau (26/9 - 2/10), nhờ Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp của tuổi Mão có bước phát triển mới. Con giáp này có thể tận dụng các mối quan hệ để kêu gọi hỗ trợ. Chỉ cần chú tâm vào công việc là tuổi Mão có thể gặt hái nhiều thành công, đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua mỗi năm. Họ không thích giậm chân tại chỗ.
Quãng thời gian qua, tuổi Dậu chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Trong tuần sau (26/9 - 2/10), con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.
Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.
Tuổi Tý
Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Tuần sau (26/9 - 2/10), những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.
Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.