Khởi đầu tuần mới giàu nứt vách, giữa tuần nảy lộc, cuối tuần thăng hoa, 3 con giáp vận tài rực rỡ, tình tiền viên mãn nhất tuần sau (26/9 - 2/10)

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu sẽ đạt được những bước phát triển nhất định qua mỗi năm. Họ không thích giậm chân tại chỗ.

Quãng thời gian qua, tuổi Dậu chưa tìm được cơ hội để phát triển tiềm năng của bản thân. Trong tuần sau (26/9 - 2/10), con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió.

Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Tuần sau (26/9 - 2/10), những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Tuy nhiên có một điều họ cần chú ý là dù bận rộn đến đâu thì cũng cần dành thời gian để về thăm cha mẹ, cho bản thân chút thời gian thư giãn. Trong thời gian sắp tới, chỉ cần họ giữ được sự kiên trì nỗ lực của mình thì không lâu sau đó, phúc khí sẽ gia tăng gấp bội.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.