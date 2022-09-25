Từ chiều 25/9, 3 con giáp này chính thức hết khổ, rũ sạch vận xui, nhận lộc lá "khủng", thu bạc gom vàng, tiền về hơn "bão"

Tử vi 12 con giáp cho thấy tuổi Tý được Thực Thần che chở nên có điềm báo tài lộc khởi sắc, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít.

Trong ngày, bản mệnh có duyên tình ý đẹp, hai người thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn nên có thể xấy dựng được mối quan tâm mật thiết hơn bao giờ hết.

Tiền sẽ rủng rỉnh với người tuổi Tý từ chiều 25/9. Mặc dù tiền không thiếu nhưng tuổi Tý vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí nhé. Bạn thường rất dễ vung tiền cho những mục đích chưa thật sự cần thiết mỗi khi trong túi rủng rỉnh. Đây là thói quen không nên mà bạn nên sửa đổi càng sớm càng tốt.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Từ chiều 25/9, tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội thăng hoa và nảy lộc, tuy nhiên những ngày đầu tháng có chút vất vả và không thuận lợi, chỉ cần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn, tuổi Mùi sẽ tìm được hướng giải quyết. Người tuổi Mùi vốn có chí cầu tiến và kiên trì, một khi làm việc gì thì sẽ cẩn thận, tỉ mỉ, hãy phát huy mọi ưu điểm của mình.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Từ chiều 25/9, tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vươn tới thành công. Con giáp này xứng đáng giữ một vị trí cao hơn và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh.

Mối quan hệ giữa tuổi Dậu và con cái thuận hòa, có thể là vì con giáp này và con cái hoặc cha mẹ của mình luôn thực sự thấu hiểu nhau. Hãy nhớ nên dành thêm thời gian để trò chuyện giải tỏa khúc mắc và yêu thương nhau hơn nữa để các mối quan hệ luôn được vui vẻ mãi nhé.

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