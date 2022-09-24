3 con giáp tài vận dồi dào, cuối tuần phát lộc, đầu tuần bội thu, sang tháng tậu đất, đổi nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 18:20

Nếu bạn thuộc một trong ba con giáp sau đây thì xin chúc mừng, cuối tuần này bạn sẽ gặp nhiều tài lộc, sang đầu tuần lại vượng sắc không ngừng.

Tuổi Sửu

3 con giáp tài vận dồi dào, cuối tuần phát lộc, đầu tuần bội thu, sang tháng tậu đất, đổi nhà mua xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, đầu tuần sau, hầu hết các kế hoạch của tuổi Sửu diễn ra trôi chảy, thu được thành tựu đáng kể. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy phiền lòng.

Con giáp này đang có nhiều cơ hội làm ăn, chỉ cần nắm bắt kịp thời là phát lộc. Tuy nhiên, tuổi Sửu phải cân nhắc thật kỹ trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng tùy tiện làm theo người khác, cũng đừng dễ dàng tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ thường giàu tình cảm, thông minh và có năng lực. Người tuổi Tỵ nhạy bén và đặc biệt có sự nhạy cảm với tiền bạc. Họ không thích dựa dẫm vào người khác mà luôn muốn cố gắng đi lên bằng chính khả năng của mình, dùng sức lực của mình để kiếm tiền.

Vì vậy mà họ làm việc chăm chỉ để đạt được sự giàu có như mong muốn. Chỉ cần nỗ lực không ngừng thì sự nghiệp của Tỵ sẽ sớm có bước tiến lơn.

3 con giáp tài vận dồi dào, cuối tuần phát lộc, đầu tuần bội thu, sang tháng tậu đất, đổi nhà mua xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy từ cuối tuần này và sang đầu tuần sau, vận trình của người tuổi Tỵ ngày càng vượng phát. Bản mệnh được phúc khí chiếu mạng nên việc thu hút tiền của trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, sự nghiệp cũng thêm phần hanh thông. Những người tuổi Tỵ dễ có được cơ hội gặt hái thành công.

Tuổi Thìn

3 con giáp tài vận dồi dào, cuối tuần phát lộc, đầu tuần bội thu, sang tháng tậu đất, đổi nhà mua xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn nổi tiếng với sự mạnh mẽ, nỗ lực và nhiều tham vọng. Với những tham vọng của mình, họ luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được điều mong muốn. Vì vậy mà có vẻ trông như họ có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người sục sôi nhiệt huyết. Đặc biệt hơn, họ còn rất tình cảm và chăm sóc người khác vô cùng chu đáo.

Người tuổi Thìn vốn có số mệnh phú quý nhưng từ trước đến nay họ chưa gặp được nhiều may mắn nên thường khó đạt thành công như mong đợi. Tuy nhiên, cuối tuần này, đầu tuần sau sẽ là thời điểm đổi vận của người tuổi Thìn. Không chỉ tài vận lên như diều gặp gió, họ còn có cơ hội tạo dựng được sự nghiệp riêng trong thời gian này. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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