Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 08:15

3 con giáp sau đây sẽ có đường sự nghiệp cũng như tài lộc phất lên phơi phới vào 11h ngày thứ Bảy 24/9 này.

Tuổi Dần

Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông và thuận lợi. Cát khí kết hợp Tam Hợp với Địa chi “đưa đường dẫn lối” giúp con đường thăng tiến của người tuổi này ngày càng rộng mở và dễ dàng. Chính vì vậy, đây được xem là thời điểm tốt nhất để bản mệnh thể hiện năng lực của mình trong công việc.

Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này sẽ có cơ hội “phát tài, phát lộc” ở thời điểm hiện tại, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuổi Tý

Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào 11h ngày thứ Bảy 24/9 sẽ có nhiều niềm vui và những điều tích cực của tuổi Tý. Nhờ sự nhanh nhẹn, năng động của bạn mà hiệu suất công việc được nâng cao đáng kể. Chưa hết, tuổi Tý cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng vô cùng lớn trong tuần mới này, điều đó giúp bạn chi tiêu thoải mái hơn rất nhiều trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Về chuyện tình cảm, tuổi Tý độc thân được khuyên nên dứt khoát và thẳng thắn với những người mà bạn không thích.

Tuổi Thân

Đúng 11h thứ Bảy 24/9/2022, 3 con giáp sau mừng hết lớn vì Thần Tài phát lộc to, tài vận hanh thông, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh, lém lỉnh, sáng tạo. Họ khéo léo trong việc đối nhân xử thế với mọi người. Những yếu tố này đều là yêu cầu cơ bản để bản mệnh có thể trở thành người sếp thành công trong tương lai.

Khi đã hội tụ điều kiện cần, con giáp này còn phải biết nắm bắt những cơ hội và nỗ lực hết khả năng của mình. Nhờ đó, họ dễ dàng, nhanh chóng đạt được thành tựu mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Vào 11h ngày thứ Bảy 24/9, có nhiều cơ hội may mắn cho người tuổi Thân, có thể con giáp sẽ dùng mọi cách để bản thân được cất nhắc lên vị trí tốt hơn. Điều tất nhiên là nỗ lực của họ đa phần đều thành công. Nóng tính là điểm trừ nhỏ duy nhất của người cầm tinh con khỉ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Thứ Bảy không lo thiếu tiền, 3 con giáp may mắn vào 24/9/2022 nhận lộc "khủng", phất lên từng giây từng phút, tài vận đỏ bừng bừng

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3 con giáp này vào ngày thứ Bảy 24/9/2022 sẽ gặp nhiều may mắn về đường tiền tài, có được nhiều khoản bội thu tiền của bất ngờ.

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