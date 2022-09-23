Hai ngày cuối tuần (24, 25/9/2022) thăng trầm có đủ, 2 con giáp cải biến vận mệnh, lộc đỏ như son, 1 con giáp Hung Tinh quấy rối, hao tốn tiền của

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 22:45

Vào hai ngày cuối tuần 24, 25/9/2022, 3 con giáp này cần lưu ý, 2 con giáp thăng gặp nhiều may mắn nhưng 1 con giáp trầm dễ mất bạc tiền.

Tuổi Tý tăng tiến

Tử vi 12 con giáp cho thấy Hình hại vô lễ nhắc nhở người tuổi Tý chớ tỏ thái độ "trứng khôn hơn vịt" khiến người lớn tuổi cảm thấy khó chịu với bạn, tốt hơn hết là nên biết lắng nghe. Bạn hay tự nghĩ mình xuất sắc rồi nói quá nhiều về bản thân là điều không hề phù hợp trong lúc này.

Thiên Tài giúp tuổi Tý có tiền bạc rủng rỉnh trong tay nhưng đó cũng có thể là cái bẫy đấy nhé. Chi tiêu tiết kiệm, quản lý tiền bạc hợp lý là nhiệm vụ cần làm ngay t và cả những ngày tiếp theo. Đừng để ai hay bất cứ thứ gì "cám dỗ" bạn!

Hai ngày cuối tuần (24, 25/9/2022) thăng trầm có đủ, 2 con giáp cải biến vận mệnh, lộc đỏ như son, 1 con giáp Hung Tinh quấy rối, hao tốn tiền của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mộc - Thủy tương sinh mang lại sinh lực, năng lượng mới cho bản mệnh để bạn cảm thấy khỏe mạnh, vững tin thực hiện một số mục tiêu trong cuộc sống. Lúc này bạn cũng ăn uống khoa học hơn, luôn tìm cách tránh xa những món ăn gây hại cho sức khỏe.

Hai ngày cuối tuần 24, 25/9/2022 sẽ cực vượng lộc tài cho tuổi Tý, bạn làm đâu trúng đó, có quý nhân hỗ trợ nên chăm chỉ sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Tuổi Thìn thăng hoa

Hai ngày cuối tuần (24, 25/9/2022) thăng trầm có đủ, 2 con giáp cải biến vận mệnh, lộc đỏ như son, 1 con giáp Hung Tinh quấy rối, hao tốn tiền của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào hai ngày cuối tuần 24, 25/9/2022, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, việc cần làm duy nhất chính là nỗ lực không ngừng, dĩ hòa vi quý và bớt căng thăng. Người xưa có câu vạn sự tùy duyên, cơ hội tốt đến thì nắm bắt, điều không vui trong cuộc sống lúc nào cũng xảy ra, và bản thân cần phải vững tâm để vượt qua mọi thử thách, như thế mới thành công.   

Tuổi Sửu gặp khó khăn

Hai ngày cuối tuần (24, 25/9/2022) thăng trầm có đủ, 2 con giáp cải biến vận mệnh, lộc đỏ như son, 1 con giáp Hung Tinh quấy rối, hao tốn tiền của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong hai ngày cuối tuần 24, 25/9/2022 này người tuổi Sửu cần phải thận trọng kiêng kị, phòng tai nạn trong tháng cô hồn nếu không dễ gặp nạn máu huyết. Trong tháng này, có việc đi đâu hay đơn giản là khi tham gia giao thông cũng cần phải đặc biệt tập trung chú ý, chỉ lơ là một chút cũng có thể gây tai nạn.

Trong công việc đừng nóng vội bốc đồng, dễ gây tai họa. Dù là đi bộ hay đi xe thì cũng phải tập trung tinh thần, tuyệt đối không phân tâm làm những chuyện khác. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu đừng dại dột mà đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ bị kẻ gian dụ dỗ lừa gạt dễ mất mát tiền bạc. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu không nên tiếp xúc thân mật với những người khác giới không dễ gây hiểu lầm, thị phi đeo bám.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Lấy chồng thuộc 3 con giáp này, vợ sẽ sướng hơn cả tiên, cả đời không bao giờ phải khổ vì chồng siêng năng, chịu khó lại có tài làm ăn, biết cưng con chiều vợ hết nấc.

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