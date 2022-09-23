Người tuổi Tỵ được nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc. Càng về cuối tuần, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí bạn còn thu về được một khoản vượt quá mong đợi.

Sau 10h thứ Sau ngày 23/9/2022, đào hoa nở rộ đối với người tuổi Tỵ. Ngay từ đầu tuần, bạn đã nhận được nhiều sự săn đón đến từ những người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bạn không nên quá buông thả bản thân. Hãy giữ khoảng cách với người khác, biến những mối quan hệ ấy thành mối quan hệ có lợi trong tương lai.

Mọi việc đều tiến triển hanh thông nhờ có đầu óc tỉnh táo trong tuần này. Bản mệnh hãy nhân cơ hội này để sửa chữa những sơ suất trước đây, đồng thời dũng cảm thử sức và tìm tòi con đường phát triển mới.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Hung tinh Thái Tuế đeo bám báo hiệu tiểu nhân vận của tuổi Thân khá vượng sau 10h thứ Sau ngày 23/9/2022. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc bởi đó chính là cái cớ để tiểu nhân gây điều bất lợi cho bạn.

Thời điểm này, sự bình tĩnh sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và tháo gỡ một cách chính xác, càng hoảng càng dễ vướng phải rắc rối. Hung vận lớn nhất vào đầu tuần, nếu có việc quan trọng thì tốt nhất bạn nên chọn tiến hành vào cuối tuần.

Phương diện tài lộc của con giáp này có nhiều thăng hoa. Cơ hội kiếm tiền tới không ít, bạn cũng biết cách tận dụng thời cơ.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự trợ giúp của Tam Hợp, người tuổi Dậu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người sau 10h thứ Sau ngày 23/9/2022. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân và gặt hái được những thành công ấn tượng.

Tuy nhiên, người có vị thế cao thì cần quan tâm và tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn. Chỉ khi quan tâm đến họ, bạn mới biết được mong muốn và nguyện vọng của họ là gì, từ đó sắp xếp nhân sự vào từng vị trí thích hợp.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.