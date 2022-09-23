Top 3 con giáp khéo ăn khéo nói được lòng thiên hạ, biết tận dụng thế mạnh để đột phá trong công việc, dễ dàng thăng quan tiến chức

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều có tài ăn nói. Họ rất biết cách giao tiếp, ứng xử với mọi người.

Dù gặp vấn đề gì, họ sẽ luôn giải quyết một cách đúng đắn và tìm ra hướng đi tốt đẹp và hợp lý nhất. Người tuổi này làm công ăn lương thì nhờ giỏi giao tiếp, họ sẽ ký được hợp đồng, làm việc với đối tác có hiệu quả.

Khi đối mặt với những mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân, họ luôn có thể giải quyết vấn đề theo cách của mình. Người tuổi Dậu nói được, làm được, khiến mọi người xung quanh tin tưởng.

Sau tuổi trung niên, họ vượng đường thăng tiến. Tuy vậy, người tuổi này dễ nản lòng, nhụt chí. Khi gặp khó khăn, họ cần kiên định hơn với sự nghiệp của bản thân.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý thông minh, sáng suốt, có tầm nhìn xa và không bao giờ thỏa mãn với những lợi ích trước mắt. Họ có đầu óc linh hoạt, giỏi làm giàu, có thể kiếm được vô số khoản tiền lớn nhỏ mà thậm chí không cần tốn quá nhiều công sức.

Người tuổi Tý cũng là những người siêng năng, cần cù và vô cùng lạc quan. Họ lúc nào cũng tràn đầy sức sống, có thể truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Chính vì vậy, tài phú của họ mà vượng thì các thành viên gia đình họ cũng sẽ được hưởng lợi theo.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần cực giỏi trong việc đối nhân xử thế, ngoài đời nhìn họ mạnh bạo vậy thôi chứ ở nhà, họ giỏi giang và thấu đáo lắm. Tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng, gia đình thường có điều kiện nhất định, kể cả không giàu sang quyền quý thì từ nhỏ đến lớn, yêu cầu nào của họ đưa ra cũng đều được đáp ứng hết. Xuất phát điểm tương đối cao nên dù đi đâu làm gì họ đều thuận lợi hơn người khác.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ sẽ càng hạnh phúc hơn. Họ có mối quan hệ rất tốt với gia đình, ít khi bị ai đâm sau lưng. Chồng vợ đều thương, ba mẹ chiều chuộng, cuộc đời họ cứ thế mà vô ưu vô lo.

Hơn nữa nếu là nữ, nữ tuổi Dậu có số vương phu, bản thân lại là người tự tin, ngay cả thử thách trong sự nghiệp, công việc cũng không thể làm khó họ. Chính vì vậy, họ dễ dàng hoàn thành mục tiêu tích lũy tài sản, có khả năng tự do tài chính ở độ tuổi rất trẻ.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.