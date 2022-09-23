3 con giáp nam có số quý tướng: Ai lấy được phước hưởng cả đời, gia môn hưng vượng, tam đại phú quý

Theo thứ tự 12 con giáp , con chuột (tượng trưng cho tuổi Tý) là con vật đứng đầu tiên, đại diện cho sự khôn ngoan, nhanh nhẹn và tinh ranh. Trong tình yêu, những người đàn ông sở hữu con giáp này lại là tuýp người khá chung tình.

Những người này khá cởi mở và hòa đồng, nhưng một khi đã có người yêu hoặc vợ, họ luôn giữ khoảng cách nhất định với những người khác giới. Trong quá trình chung sống, họ không bao giờ muốn giấu giếm bạn đời của mình và luôn là người chủ động chia sẻ mọi chuyện vui buồn.

Ảnh minh họa: Internet

Những người đàn ông tuổi Ngọ thường mang trong mình suy nghĩ phải ổn định chuyện gia đình trước rồi mới lập nghiệp. Thế nên, các cô vợ hãy cứ yên tâm vì các chàng trai tuổi Ngọ dành rất nhiều tâm trí cho gia đình, họ không để sự nghiệm lấn át, mà quên đi bổn phận làm chồng, làm cha của mình đâu.



Đàn ông tuổi Ngọ mạnh mẽ, coi trọng sự nghiệp. Sự nghiệp của họ vẫn tốt đẹp, vẫn đáp ứng đủ đầy nhu cầu vật chất lẫn tình cảm cho vợ con. Tuy vậy,các nàng lấy chồng tuổi Ngọ cũng nên cảm thông và thấu hiểu cho chồng nhiều hơn. Cho họ thời gian riêng tư để theo đuổi những mục tiêu trong sự nghiệp nhé.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Điều đặc biệt ở người đàn ông tuổi Tỵ là sau khi kết hôn với người mình yêu. Thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Cho dù ở bên nhau trong thời gian dài thì người vợ vẫn cảm nhận được sự thi vị như lúc mới yêu với anh chồng tuổi này.

Tâm lý là thế nên chàng giáp tuổi Tỵ dễ dàng có được cảm tình của người khác giới; nhất là những đồng nghiệp nữ. Đứng trước cám dỗ chưa bao giờ chàng giáp này đánh mất chính mình. Ngược lại họ luôn khiến những kẻ muốn làm người thứ ba kia mất mặt bằng những lời từ chối thẳng thừng, đanh thép.

Chàng giáp này rất trân quý giá trị của gia đình, quyết không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ; càng không biết ngoại tình là gì. Lấy được chồng tuổi này phụ nữ không phải dùng đủ kế để giữ thì chồng vẫn tự nguyện ngoan, một lòng chung thủy.

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