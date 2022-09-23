Thứ Bảy không lo thiếu tiền, 3 con giáp may mắn vào 24/9/2022 nhận lộc "khủng", phất lên từng giây từng phút, tài vận đỏ bừng bừng

Tử vi vào ngày thứ Bảy 24/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế đỏ rực, làm gì cũng gặp may mắn, có quý nhân hỗ trợ.

Bạn sẽ có vận trình sự nghiệp tốt, được quý nhân giúp đỡ thăng tiến, có tư duy độc lập cho mình nên rất dễ tiến bộ.

Tình duyên thăng hoa, hai bạn học hỏi lẫn nhau và giám sát lẫn nhau, cả hai bạn đều có thể trở thành người tốt hơn.

Tài lộc tăng trưởng mạnh, có được khoản tiền mới để hưởng thụ nên sau niềm vui tài chính tăng gấp bội.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần trời sinh đã tương sinh với ngũ hành mộc. Điều này dự báo sau khi bước vào ngày thứ Bảy 24/9/2022, họ sẽ có vận khí tốt. Ngũ hành thủy tụ lại tạo thành thủy cục, mộc vượng nên vận may lớn đến, tài lộc hanh thông, sau này còn vượng phu ích tử.

Vào ngày thứ Bảy 24/9/2022, người tuổi Dần chẳng những có cơ hội đổi một công việc tốt hơn mà còn thay đổi được luôn tình trạng không kiếm ra tiền, khiến nửa đời sau của họ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhìn chung, tuổi Dần nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày thứ Bảy 24/9/2022, tuổi Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Những người làm kinh doanh sẽ có doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi Sửu biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Một số người có thể thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Có con giáp nhận tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích cóp được.

Người làm công ăn lương có nguồn tiền đến từ các khoản như lương, thưởng nóng. Nhờ vậy Sửu có thêm động lực để tập trung và cố gắng hơn cho tương lai.

Với người vẫn đang nỗ lực mà chưa có kết quả như ý cũng đừng vội buồn. Sửu không nên quá xem trọng yếu tố vật chất kẻo tạo thêm áp lực cho bản thân. Chỉ cần kiên trì nỗ lực thì thành quả sớm muộn gì cũng đến.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo và chiêm nghiệm.