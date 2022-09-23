3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp này vận đỏ phơi phới, tiền vàng về như thác đỗ, sự nghiệp phất lên như Rồng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 13:20

3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch (28, 29, 30/9 âm), 3 con giáp sau rất may mắn về đường công danh sự nghiệp và tiền tài.

Tuổi Mão

3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp này vận đỏ phơi phới, tiền vàng về như thác đỗ, sự nghiệp phất lên như Rồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch (28, 29, 30/9 âm), người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Tuổi Dậu

3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp này vận đỏ phơi phới, tiền vàng về như thác đỗ, sự nghiệp phất lên như Rồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên trong 3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch (28, 29, 30/9 âm), những người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Gà là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Bản mệnh của con giáp này rất có cơ duyên với việc kiếm tiền. Do vậy, chỉ với một sự đầu tư nhỏ cũng có khả năng mang lại thành công cho người tuổi Dậu. Từ đó, công việc của con giáp này sẽ tiến triển tốt, vận may kéo dài và tiền bạc đến khá dễ dàng.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Gà khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban, vận may tới ào ào giúp chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ.

Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Dậu có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tương đối ổn định, giữ chữ tín. Dù thực tế có khó khăn nhưng con giáp này vẫn kiên định, không thay đổi mục tiêu đã định và nỗ lực vượt khó để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển.

3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch, 3 con giáp này vận đỏ phơi phới, tiền vàng về như thác đỗ, sự nghiệp phất lên như Rồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 3 ngày cuối tháng 8 Âm lịch (28, 29, 30/9 âm), công việc của họ ngày một ổn định, họ cũng gặp được quý nhân để có sự thay đổi mấu chốt trong sự nghiệp.

Trong nửa cuối năm nay, con giáp tuổi Sửu có tin vui trong suốt mùa thu, thu hoạch phiên bội. Dù thành công bước đầu nhưng họ không chủ quan, lơ là mà tiếp tục nỗ lực, không ngại khó khăn nhờ đó trong tương lai sự nghiệp phát triển tương đối ổn định.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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