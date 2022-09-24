Mở đầu tháng 9 âm lịch: 3 tuổi phất lên phơi phới, tuần đầu hốt bạc tiền, tuần sau hứng lộc vàng, sung túc an khang đến hết tháng

Dù bây giờ bạn đang trong hoàn cảnh thế nào thì đầu tháng 9 âm lịch tới, tử vi phương Đông cho thấy bạn sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc.

Những chú Dê thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ, thậm chí bạn dường như có “thuật ẩn mình”, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn.

Con giáp này có sức chiến đấu vô cùng kiên cường, dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình, giữa cái khó ló cái khôn.

Có thể đôi khi điều đó khiến cho con giáp này cảm thấy cô đơn, lạc lõng nhưng phần lớn thời gian bạn tận hưởng sự yên tĩnh mà không phải ai cũng có được này.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 9 âm lịch,, tuổi Sửu dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Con giáp này cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Mọi công sức của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Sửu rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bản mệnh không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng đối phương, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Tuổi Tị

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đầu tháng 9 âm lịch, Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Thứ 3 này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.