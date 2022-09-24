Tối ngày thứ Bảy 24/9, Thần Tài theo gót, Quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp 'hút tiền như nam châm', vàng bạc gom tràn cả két

Tử vi tối ngày thứ Bảy 24/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ vận thế khá tốt, gặp được cơ hội mới, có thể chứng minh bản lĩnh của mình.

Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, bản lĩnh, trưởng thành hơn, ở nơi làm việc sẽ có những mưu cầu cao hơn, có những yêu cầu khắt khe hơn đối với bản thân, làm việc với kỷ luật tự giác tuyệt vời.

Tình duyên sẽ khởi sắc khi hai người mở lòng với nhau hơn. Vì luôn nghi ngờ người yêu không chung thủy với mình nên dễ hiểu lầm. Đừng ngại ngùng, khi có chuyện gì đó, hai bạn có thể đối mặt trực tiếp với nhau, đừng ghen bóng ghen gió.

Tài lộc thăng hoa, bạn có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, biết học hỏi những người có thế lực, bạn có thể nhanh chóng lấy lại được tiền đầu tư của mình.

Tuổi Dậu

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Lục Hợp cục tụ khí dự báo tối ngày thứ Bảy 24/9 của Dậu vượng vận khí, làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Tuổi Thìn

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Tuổi Thìn có phúc lớn mệnh lớn, luôn được trời Phật phù trợ. Tất nhiên, trong cuộc sống, con giáp này cũng không thể tránh khỏi những thời điểm chật vật, khó khăn. Tuy nhiên, thử thách đến đâu cũng không thể quật ngã con giáp này. Tuổi Thìn vốn thông minh, biết cách tìm ra hướng đi phù hợp trong hoàn cảnh bế tắc.

Tối ngày thứ Bảy 24/9 chính là thời điểm tuổi Thìn khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ. Bản mệnh có thể thu về nhiều tài lộc đáng kể.

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