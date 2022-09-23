Vào ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, tuổi Tị có vận trình tài lộc khá ổn định, đảm bảo được các khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng.

Tị không nên quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Hãy tranh thủ thời điểm có cát tinh trợ vận này để khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa kiếm tiền vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có.

Người làm công ngoài nhận đủ lương còn có thêm những khoản thu khác. Nếu tuổi Tị đã chăm chỉ kiếm tiền suốt thời gian dài vừa qua thì bản mệnh sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, được cấp trên khen thưởng hoặc tăng lương.

Người kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng. Để đảm bảo uy tín hãy luôn lựa chọn những nguồn hàng chất lượng.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, vận đỏ của tuổi Dậu sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong đầu tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế khá tốt, nhận được nhiều tin vui, vượng phát trong tầm tay.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, phát triển tốt, nhận được nhiều tin vui, giúp ích rất nhiều cho công ty.

Sự nghiệp kinh doanh riêng phát triển ổn định, tài lộc tràn vào, nhận được hỗ trợ về tài chính, có thể bắt tay với bạn bè và vận hành tốt và cân nhắc mở rộng, tin rằng bạn sẽ sớm kiếm được nhiều tiền hơn.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo và chiêm nghiệm.