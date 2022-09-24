Bước sang tháng 9 âm lịch, 3 con giáp vận đỏ đáng ghen tị, tiền tài về như bão, sự nghiệp thăng tiến, tiền duyên thắm nồng

Tháng 9 âm lịch sẽ là thời cơ cho 3 con giáp này vụt sáng đổi đời, thu tiền vàng vô số kể.
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Tuổi Sửu
Tử vi dự báo rằng tháng 9 âm lịch, người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình.
Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.
Giai đoạn tới chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao.
Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.
Tuổi Mão
Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận thế khá tốt, gặp nhiều thuận lợi, có địa vị hơn trong sự nghiệp.
Công việc tăng tiến, bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, có thể góp ý cho công ty và mang lại nhiều hiệu quả cải tiến quy trình, nhờ đó giúp công ty tiết kiệm được nhiều nhân lực và vật lực.
Tài lộc thăng hoa, nắm bắt cơ hội kiếm tiền, sớm đạt được tự do về tài chính.
Tuổi Tuất
Mọi việc làm của tuổi Tuất trong tháng 9 âm lịch, diễn ra một cách suôn sẻ. Rắc rối tồn đọng trước đó đều được người tuổi này giải quyết nhanh chóng nên mọi kế hoạch cũng dần đi vào khuôn khổ nhất định. Hơn thế, công việc có sự đột phá mới nếu bản mệnh đưa ra một vài ý tưởng táo bạo trong ngày.
Vận trình tình cảm trở nên vượng sắc. Bạn có thể yên tâm về tình cảm mà người ấy dành cho bạn nhờ có đào hoa vượng. Hãy lấy đó là động lực để có thể vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.