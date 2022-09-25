Cuối tuần rực rỡ không ai bằng, 3 con giáp thu lộc ngập nhà, ôm tiền tỷ trong tay, công danh thêm nhuận phát

Ngày cuối tuần 25/9 này, có Tam Hợp Thái Tuế xuất hiện, đường công danh của người tuổi Sửu trong hôm nay sẽ có những bước tiến quan trọng. Cát tinh này mang tới quý nhân tương trợ giúp con giáp này gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin.

Ngày Thổ được Hỏa tương sinh, chuyện tình cảm của những chú Trâu cũng hứa hẹn những trải nghiệm thú vị. Con giáp này và nửa kia đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào, thấu hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Tuổi này nếu còn độc thân cũng có cơ hội làm quen, kết giao với nhiều người khác giới phù hợp.

Bạn đang tạo dựng được những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này. Bản mệnh cần phải tích cực vun đắp, bồi dưỡng tình cảm với đối tác, khách hàng… bởi đối phương chính là người nắm giữ chìa khóa tới thành công sau này của bạn.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày cuối tuần 25/ 9của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân vận thế tốt, nhận được nhiều tin vui, vượng phát trong tầm tay.

Tình duyên sẽ cải tiến. Khi cãi vã, đừng lục đục chuyện cũ mà hãy tìm kiếm sự thật, nếu không vấn đề giữa hai người sẽ chưa thể giải quyết.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, phát triển tốt, nhận được nhiều tin vui, giúp ích rất nhiều cho công ty.

Sự nghiệp kinh doanh riêng phát triển ổn định, tài lộc tràn vào, nhận được hỗ trợ về tài chính, có thể bắt tay với bạn bè và vận hành tốt và cân nhắc mở rộng, tin rằng bạn sẽ sớm kiếm được nhiều tiền hơn.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất được Chính Tài độ mệnh trong ngày cuối tuần 25/9 này nên vận trình tài lộc khá tươi sáng. Bản mệnh trở nên quyết đoán hơn và nắm bắt những cơ hội kiếm tiền cho mình, nhờ vậy các nguồn thu nhập thu về kha khá, chuyện chi tiêu cũng được thoải mái hơn.

Hỏa sinh Thổ giúp các cặp đôi dần hóa giải được mâu thuẫn cũng như tìm ra cách giải quyết những vấn đề còn tồn đọng giữa hai người. Bạn cũng cần dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình để gắn kết tình cảm, đừng chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.