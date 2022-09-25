Ngũ hành xung khắc, từ 26/9 đến 28/9, 3 con giáp này cần cẩn thận dè dặt vì tiểu nhân quấy phá, làm ăn trục trặc, dễ hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 21:15

Có lẽ vận xui sẽ vướng vào vận của 3 con giáp sau vào 26/9 đến 28/9, nếu không cẩn trọng, có thể ảnh hưởng tiền tài, sức khỏe hao hụt nhiều.

Tuổi Dần

26/9 đến 28/9 là bản mệnh của người tuổi Dần, vì vậy bạn phải đối diện với cục diện Trực Thái Tuế, khiến vận trình tổng thể trong cả năm có dấu hiệu đi xuống.

Bản mệnh gặp phải nhiều chuyện không được như ý muốn, tạo thành những ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống.

 

Con giáp này là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn không muốn là người tụt hậu, luôn mong muốn mình đứng trên người này, người khác.

Thái độ tích cực này tất nhiên mang đến những tác động tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh, tuy nhiên, trong năm Trực Thái Tuế như thế này, bạn không thể chỉ chú ý đến việc cố gắng mà không quan tâm đến những tác động bên ngoài được.

Ngũ hành xung khắc, từ 26/9 đến 28/9, 3 con giáp này cần cẩn thận dè dặt vì tiểu nhân quấy phá, làm ăn trục trặc, dễ hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Thời điểm này, bạn sẽ liên tiếp gặp phải những trở ngại trên con đường thăng tiến, ví dụ như thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không hòa thuận.Nhiều việc bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của người ngoài khiến bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn.

Đây là lúc bạn cần bước chậm lại để có thể nhìn nhận và đánh giá chính bản thân mình, nhận ra đâu là ưu điểm và đâu là khuyết điểm của mình để có hướng phát huy, sửa chữa phù hợp.

 

 

 

 

Con giáp này luôn cố gắng làm việc để có một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Tuy nhiên, do sự nghiệp không có những bước tiến đáng kể nên tiền bạc khó có thể gia tăng mạnh.

Người làm ăn cũng thường xuyên gặp phải khó khăn, trở ngại do đối thủ hoặc khách hàng mang tới, chuyện mở rộng quy mô cũng vướng phải nhiều khó khăn.

Chính vì vậy, trong thời điểm không quá dư dả như thế này, bản mệnh cần chú ý hơn đến việc đầu tư, chi tiêu, nếu không dễ rơi vào cảnh túng thiếu, lấy chỗ nọ đập chỗ kia, khiến cuộc sống phải chịu nhiều áp lực không cần thiết.

Tuổi Thân

Ngũ hành xung khắc, từ 26/9 đến 28/9, 3 con giáp này cần cẩn thận dè dặt vì tiểu nhân quấy phá, làm ăn trục trặc, dễ hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ 26/9 đến 28/9, bạn dễ tiêu hao của cải. Đừng nghe lời đồn thổi, đầu tư bừa bãi. Nên tiết chế tài chính, kết bạn cẩn trọng, đừng dễ dàng cho vay tiền, kể cả bạn tốt. Bạn nên tiết chế không quá phô trương để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có.

Bạn chớ nên “vung tay quá trán” để khẳng định đẳng cấp của bản thân, cho bằng được người này người khác. Tốt nhất có bao nhiêu chi tiêu bấy nhiêu, khoản tiền còn lại để dành tiết kiệm, phòng những biến cố bất ngờ ập tới.

Bạn và người ấy sẽ thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, lại cộng thêm áp lực do cuộc sống mang lại khiến bạn thường xuyên nổi nóng với đối phương, khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa xôi.

Bản mệnh không nên quá cố chấp với quan điểm của mình, có điều gì không hài lòng thì nên bình tĩnh thảo luận, học cách lắng nghe đối phương, có như vậy thì những khúc mắc mới dần được hóa giải.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có thể gặp nhiều rắc rối về tài chính do Kiếp Tài ảnh hưởng. Có vẻ như bạn suy nghĩ mọi việc quá mức lý tưởng nên không tính tới những rủi ro tiềm ẩn, vội vàng dốc tiền đầu tư, đến khi nhận ra vấn đề thì cũng đã muộn.

Ngũ hành xung khắc, từ 26/9 đến 28/9, 3 con giáp này cần cẩn thận dè dặt vì tiểu nhân quấy phá, làm ăn trục trặc, dễ hao tài tốn của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh xuất cho Kim còn làm ảnh hưởng tới phương diện tình cảm của Sửu. Mối quan hệ của bạn và người ấy sẽ gặp một vài trắc trở, bất đồng về một vấn đề chung. Tuy nhiên dù điều đó là gì đi nữa thì cũng đừng bao giờ coi những gì người ấy dành cho bạn là điều đương nhiên mà hãy thật sự trân trọng nó.

Thông tin chỉ mang tính chât tham khảo và chiêm nghiệm.

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