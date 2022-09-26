3 con giáp chuẩn "cục vàng" của Ngọc Hoàng Đại Đế, sang tháng 9 âm lịch lộc lá tràn trề, làm đâu thắng đó, vốn 1 thu 10, vàng ngập tràn kho

Sang tháng 9 âm lịch, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Mùi. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong tuần mới cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè.

Về sự nghiệp, nếu có công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác thì tuổi Mùi có thể lựa chọn những ngày trong tuần này bởi mọi thứ được dự đoán là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mùi cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội cục nâng đỡ nên đường tài lộc của tuổi Dần cũng bớt lo hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nên sang tháng 9 âm lịch tránh được họa mất tiền oan, rơi tiền. Tiền bạn làm ra thì bạn cứ tiêu, người khác nói gì cứ mặc kệ, không ai dám chê trách bạn vì tiền đâu vì Dần là con giáp thẳng thắn nên sẽ nói lại ngày.

Mặt tình cảm đi lên, sẽ có người đến tìm bạn để nhờ vả nhưng hãy cởi mở đón nhận nhé, họ cần lòng tốt của bạn lúc này. Những người đang có ý định cưới xin tranh thủ thời gian này về ra mắt họ hàng, gia đình 2 bên là tốt nhất.

Tuổi Ngọ

Sang tháng 9 âm lịch cục diện Tam Hội xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Ngọ đang tiến triển rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Thậm chí có những hạng mục bỏ ra công sức trước đây tưởng như đổ xuống sông xuống bể thì cuối cùng cũng đã có thu hoạch, vì thế đừng bao giờ từ bỏ chỉ vì bạn không nhìn thấy tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng những điều kiện thuận lợi hiện nay là do bạn may mắn có được, tuy nhiên thực tế thì bạn đã phải nỗ lực rất nhiều, chẳng ai biết ngoại trừ bản thân bạn hiểu những gì mình đã trải qua. Không cần thiết phải phân trần với người khác, hãy cứ làm tốt việc của mình là được.

Công việc bận rộn cũng khiến cho con giáp này không có đủ thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Hôm nay còn là ngày Hỏa khí vượng, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe là điều đáng quý, đừng vì công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.