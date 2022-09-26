Người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong từ 26/9 đến 30/9. Họ luôn giữ được tâm trạng vui vẻ, tính tình cởi mở nên dễ thu hút sự chú ý của các quý nhân, nhờ thế mà công việc cũng như đường tài lộc của họ sẽ đặc biệt thuận lợi.

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ được dự báo sẽ có sự thăng tiến, càng làm càng có động lực, tài lộc tăng không ngừng. Thu nhập của họ cũng sẽ được cải thiện. Dù xuất hành lúc nào, tuổi Ngọ đều gặp được chuyện vui và những điều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý trời sinh là những người thông minh, chăm chỉ, rất sắc sảo trong tư duy. Họ biết cách kiếm tiền và cũng biết cách tiêu tiền, không để một đồng một cắc nào bị sử dụng sai mục đích.

Nếu như tuần trước tuổi Tý bị thử thách ít nhiều trong công việc, thì từ 26/9 đến 30/9 là lúc họ tỏa sáng với nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Đặc biệt, vào 30/9 nếu như các con giáp khác cũng phải lao đao vài phần thì tuổi Tý lại biết nắm bắt cơ hội và đón nhiều tài lộc.

Chuyện công danh, sự nghiệp của tuổi Tý ở mức trung bình, không có nhiều biến chuyển tích cực, thế nhưng, từ 26/9 đến 30/9, họ sẽ bước sang 1 thời kỳ hoàn toàn mới.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ 26/9 đến 30/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi vận thế sáng sủa, được nhiều người giúp đỡ, làm gì cũng suôn sẻ.

Tình duyên vui vẻ, bạn hãy chủ động rủ người mình thích đi xem phim, sẽ nhận được phản hồi tích cực.

Bạn sẽ có vận trình tốt trong sự nghiệp, hòa thuận với đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ và giúp đỡ vô điều kiện trong nhiều việc nên công việc cũng rất hanh thông.

Có nhiều cơ hội làm nên chuyện lớn, cứ mạnh dạn buông bỏ mà thử, có thể sẽ gặp bất ngờ thú vị.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.