Đầu tháng 9 âm lịch, lộc về kín lối nhà 3 con giáp may mắn đỏ rực, tấm thân phú quý gánh bạc vàng còng lưng

Theo các chuyên gia phong thủy, không phải 1 con giáp nổi bật giữa đám đông, nhưng tuổi Sửu lại chinh phục người đối diện bằng phong thái điềm tĩnh, thâm trầm. Họ thông minh nhưng không bao giờ tự kiêu, trái lại, họ luôn chăm chỉ làm việc và đối xử với người khác một cách khiêm tốn và tử tế.

Tuy nhiên, đầu tháng 9 âm lịch là lúc tuổi Sửu nhận được nhiều sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Đây chính là quý nhân giúp họ từng bước thoát ra khỏi khó khăn và tạo cho họ một hướng đi riêng.

Người tuổi Sửu có hạn Thái tuế vừa gặp may, vừa gặp thách thức bất ngờ, nhất là trong sự nghiệp, nhiều phen khiến họ mệt mỏi và mất phương hướng.

Đầu tháng 9 âm lịch, là thời điểm mà người tuổi Sửu có cả sao tốt và sao xấu cùng chiếu mạng họ. Với sự hỗ trợ của sao tốt (cát tinh) Phi Mã, chuyện công việc của họ sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm được không ít. Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại "của thiên trả địa".

Tuổi Sửu sẽ thoát ra khỏi sự trấn áp của sao xấu, từng bước khẳng định bản thân, thu nhập ngày càng cải thiện, tiền tích lũy cũng tăng lên, giúp họ chuẩn bị đón một cái Tết trong sự ấm no, sung túc.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có thể có được sự tự do về tài chính và có cuộc sống thoải mái, giàu sang. Đầu tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất đặc biệt may mắn về chuyện tình cảm.Những người độc thân sẽ tìm được tình yêu đích thực , thậm chí có hỷ sự về hôn nhân còn người đã có gia đình thì chuyện tình cảm lứa đôi thêm hạnh phúc.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi con giáp cho biết, người tuổi Thân luôn nỗ lực, chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không tham vọng nhưng họ rất chăm chỉ, mong muốn một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc về sau.

Bước sáng đầu tháng 9 âm này, tuổi Thân rất may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nâng đỡ. Họ vượt qua được mọi khó khăn, vất vả, mọi may mắn cứ thế ùn ùn tìm đến. Tuổi Thân lại giỏi nắm bắt cơ hội tốt, từ đó mà kinh doanh hay sự nghiệp đều lên như diều gặp gió. Nếu cố gắng hơn, cuối năm nay sẽ là thời điểm huy hoàng với tuổi Thân.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.